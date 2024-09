Senat u SAD-u želi zadržati AM prijemnike u svim automobilima

Posljednjih godina slušanje glazbe i radijskih programa u automobilima, pogotovo onima izrađenima nedavno, preselilo je s klasičnog radija na streaming, mobitele, ili pak na kvalitetnije signale odaslane putem digitalnog radijskog standarda DAB. Kod nas je FM radio i dalje dominantan, s tek malenim brojem DAB stanica, a AM frekvencije (od 535 do 1705 kHz) zaboravili smo još prije nekoliko desetljeća.

Međutim, u SAD-u je situacija nešto drugačija. Tamo i dalje 20-ak posto slušatelja i dalje sluša AM radio, koji zbog prirode svojih frekvencija može "dobaciti" dalje, iako nudi nešto slabiju kvalitetu zvuka. Tim se frekvencijama emitiraju i hitne poruke, prometne informacije, vijesti i vremenska prognoza, pa stoga zakonodavci smatraju da je ključno da ta tehnologija i dalje bude prisutna i u novijim automobilima.

"AM treba svima"

Nasuprot njih mišljenje je proizvođača vozila, koji ovu tehnologiju vide kao zastarjelu i nepotrebnu, ali i onu koja može dovesti do interferencija s modernim elektroničkim sustavima, pogotovo onima u električnim automobilima. Proizvođači stoga već neko vrijeme izbacuju AM prijemnike iz novijih vozila, ali od te će prakse morati odustati.

U američkom se Senatu, naime, pojavio prijedlog zakona "AM radio u svakom vozilu" (AM Radio for Every Vehicle Act). On ima potporu s obje strane političkog spektra, ali i od nadležne agencije za telekomunikacije (FCC), pa je izgledno da će biti prihvaćen. Prema tom prijedlogu zastarjela bi se tehnologija morala nalaziti u svakom automobilu koji će se prodavati na američkom tržištu.

Više proizvođača upozorilo je na neizbježne probleme u prijemu AM signala, koje će prouzročiti interferencije električnih pogona, no zakonodavac će ih natjerati na pronalaženje rješenja – bilo ono u vidu posebne zaštite antena, ugradnje filtera signala ili zaštitnih kaveza. Radijski prijemnik za AM (amplitudna modulacija) signale morat će biti dostupan svima, bez dodatnih troškova ili naknada, predlaže zakonodavac.