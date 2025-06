Toplinski val može biti poguban i za pse u automobilima

Toplinski val je u Hrvatskoj, a vijest je to koja će biti uobičajena u narednom periodu, jer ipak je aktualno ljeto. No, nažalost, mnogi ne razmišljaju o svim potrebnim aspektima sigurnosti u vozilima, a ono se odnosi i na kućne ljubimce. Tako se često može vidjeti kako vlasnici ostavljaju zaključane pse u automobilima dok oni odu samo 'na dvije minute' do trgovine, a u koje mnogo puta nije dozvoljen ulazak i kućnim ljubimcima.

Kako bi se takve situacije svele na što je manju moguću mjeru, odnosno izbjegle, britanska organizacija Sigurnost u prometu i GEM Motoring Assist izdali su priopćenje u kojem pozivaju vlasnike kućnih ljubimaca da osiguraju sigurnost i udobnost svojih životinja na putovanjima automobilom tijekom ovakvih temperatura.

Valja imati na umu kako u slučaju da se pas razboli ili ugine u automobilu, vlasnik se može suočiti s optužbom za okrutnost prema životinjama. U Velikoj Britaniji ovaj prekršaj može rezultirati zatvorskom kaznom do šest mjeseci i/ili novčanom kaznom do 20.000 funti. Kod nas su kazne nešto blaže, a za ovakve situacije mogu iznositi do nekoliko tisuća eura.

Unutrašnjost automobila može postati toplija od vanjske temperature, a veterinari upozoravaju na prijetnju toplinskog udara u roku od nekoliko minuta. Postoji rizik od kolapsa i smrti unutar 20 minuta. Ostavljanje psa u automobilu bez ventilacije je opasno - čak i ako je to samo nekoliko minuta - jer temperatura unutar parkiranog vozila brzo raste. Psi ne mogu regulirati tjelesnu temperaturu na način na koji to čine ljudi. Naime, njihov uobičajeni način dahtanja ne funkcionira kada je temperatura previsoka. Zato, ako vidite psa u vrućem automobilu i čini se da je uznemiren ili pati od simptoma toplinskog udara, odmah potražite pomoć pozivom.

Sastavili su i kratki popis osmišljen kako bi se osigurala sigurnost i udobnost pasa na putovanjima automobilom. Prva stvar na listi kaže da ostavite psa kod kuće tijekom toplih dana. Ako trebate prevoziti psa, ponesite puno svježe vode za piće i zdjelu. Osigurajte da se vaš pas može rashladiti na putovanju. Nemojte dopustiti da vaš pas putuje bez ograničenja. Umjesto toga, koristite odgovarajuću putnu košaru ili kavez kako biste stvorili sigurniji prostor. Dostupni su i sigurnosni pojasevi za pse. Ako sumnjate da je psu prevruće, morat ćete se zaustaviti na sigurnom mjestu i dati mu popiti dovoljno vode. Životinje se ne mogu znojiti na način na koji se ljudi mogu znojiti. Psi se hlade dahtanjem i znojenjem kroz šape, pa ako ste psa ostavili u automobilu na vrućini, potrebno je samo nekoliko minuta da podlegne simptomima toplinskog udara. Ako sumnjate da vaš pas razvija toplinski udar na putovanju, zaustavite se na sigurnom mjestu i odvedite ga u hlad ili na hladno mjesto.

Međutim, ako se pojave znakovi toplinske iscrpljenosti (na primjer, pretjerana žeđ, jako dahtanje, ubrzan puls, vrućica, povraćanje, ostakljenje oči, vrtoglavica), trebali biste odmah otići veterinaru. Ako vidite kućnog ljubimca u vozilu za vrućeg dana, odmah reagirajte. Ako to ne uspije pronaći vlasnika ili se nalazite na mjestu gdje je nemoguće pronaći vlasnika, zatražite policiju.