Uskoro poskupljuju tehnički pregledi vozila

Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo je u javnu raspravu putem platforme e-Savjetovanja "Odluku o izmjenama Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila", što pojednostavljeno rečeno znači da će doći do izmjena cijena, koje se plaćaju pri redovnim tehničkim pregledima vozila.

Naknade, koje se plaćaju u stanicama za tehnički pregledi vozila, tako će poskupjeti za nekoliko eura, pa neke od njih to znači i da će biti veće za više od 15% u odnosu na sadašnje.

Za osobne automobile, priključna vozila ili traktore nova cijena tehničkog pregleda bit će 23,36 eura, umjesto dosadašnjih 20,25 eura. Mijenjaju se i cijene eko-testova, pa će oni za dizelaše koštati 15,71 eura, kod benzinaca s katalizatorom cijena će biti 8,12, a za one bez katalizatora 15,25 eura. Sve to predstavlja poskupljenje na razini jednog do dva eura.

Ovjera prometne dozvole poskupjet će za euro, na 7,06 eura, izdavanje registarskih i izvoznih pločica za 35 centi (2,64 eura), a zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole nešto više od eura (7,92 eura). Dodatni pregled plinskih instalacija po novome (10,16 eura) poskupio bi za nešto više eura, kao i pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (7,59 eura). Obrasci i registri tehničkog pregleda trebali bi se naplaćivati 19 centi više nego dosad, odnosno 1,43 eura.

"Te naknade nisu mijenjane deset godina, pa smatram da je ovaj potez sasvim opravdan. Tih petnaestak posto poskupljenja, kada je riječ o općoj sigurnosti i sigurnosti u prometu na cestama, ne bi trebalo predstavljati problem vlasnicima vozila. Nekoliko eura nije značajan trošak, a pridonosi sigurnosti u prometu na cestama i stabilnosti sustava tehničkog pregleda", izjavio je za Poslovni.hr Goran Pejić iz Centra za vozila Hrvatske.