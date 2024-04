Već za vikend kreće uzbudljiv start relijaške sezone u Hrvatskoj

No Stint Media

Najstariji i najiskusniji auto klub u Hrvatskoj, AK Delta iz Zagreba, već ovog tjedna od 5. do 7. travnja organizira treći Quattro River Rally Karlovac 2024. powered by Suzuki

Svi ljubitelji oktanskih uzbuđenja već predstojećeg vikenda dolaze 'na svoje'. Naime, od petka kreće relijaška sezona u Hrvatskoj, a otvara je treće izdanje Quattro River Rallyja (QRR), a za čije održavanje velike zasluge idu i generalnom sponzoru - Suzukiju. Sve započinje ceremonijalnim startom ispred karlovačkog Nikola Tesla Experience Centra, a gdje je i ovogodišnji cilj.

Ova je utrka već lani pokazala fantastičan potencijal, a gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji osigurala status najbolje lokacije za organizaciju izvrsno posjećenih ozbiljnih sportskih natjecanja. QRR je na neki način savršena uvertira u Svjetsko WRC prvenstvo Croatia Open koje se (između ostalog) dva tjedna kasnije održava na istoj lokaciji. Tako je to prigoda za vozače, ali i publiku da u kratko vrijeme više puta dožive oktansko uzbuđenje vrhunskih posada u top rally automobilima. To je ujedno i razlog zašto rally sezona u Hrvatskoj započinje utrkom na koju se prijavilo 95 posada iz 17 zemalja što su zaista impresivne brojke.

'Zaista smo zadovoljni brojem prijava. Na listi su i neka vrlo poznata imena, primjerice lanjski pobjednik Gryazin koji ove sezone vozi za novi tim. Već lani smo uvidjeli veliki potencijal ove utrke, pa smo se potrudili da ove godine bude još više uzbuđenja za posade, ali i za publiku. Stoga svakako vjerujemo da će i posjećenost po brzinskim ispitima, te u parku vozača na prostoru ŠRC Korane, biti odlična. Organizacijske napore olakšala je velika podrška Karlovačke županije, grada Karlovca, gradova Duga Resa, Ozalj i Slunj te općina Barilović, Netretić, Tounj i Generalski stol. Veliko hvala svim uključenim službama kao i sponzorima te medijskim pokroviteljima', izjavio je Vladimir Golub, predsjednik AK Delta.

U 15 sati start prvog brzinca Korana

Središte zbivanja 3.QRR-a je u Karlovcu. Servis je na prostoru ŠRC Korana kao i lani, a promjena je nova lokacija ceremonijalnog starta i cilja ispred ŠSD Mladost. Vožnje započinju službenim treningom na ruti dugoj 4,22 km od Duge Rese do Novigrada na Dobri i to u subotu 6. travnja već od osam ujutro. Ceremonijalni start je u 13 sati, a u 15 sati start prvog brzinskog ispita Korana koji se kao i prijašnjih godina vozi po gradskim ulicama Karlovca. Nakon toga natjecatelji odlaze prema novom brzinskom ispitu na području Tounja. Radi se o vrlo izazovnoj dionici dugoj 11 kilometara koja će se u subotu voziti dva puta. Prvo na pravcu Kukača - Donje Primišlje te, na povratku iz Slunja gdje se voze još dva brzinska ispita i gdje je prvo regrupiranje, na potezu Donje Primišlje - Kukača. Subota završava u Karlovcu ponovnim prolaskom kroz brzinski ispit Korana. Već sada je veliki interes za smještajnim kapacitetima, a tako bi trebalo biti i do kraja travnja.

Uroš Modlic

'Karlovačka županija je turistički najposjećenija kontinentalna županija, nakon grada Zagreba. Prepoznati smo kao destinacija aktivnog turizma i na to smo veoma ponosni, jer naši rezultati nisu slučajni - oni su posljedica sustavnog rada i suradnje privatnog i javnog sektora. Pritom, nema boljih promotora naše županije od sportaša i vrhunskih manifestacija koje privlače posjetitelje, a jedan od najboljih načina da ljudi dožive ljepote naše županije su upravo atraktivne vožnje. Turizam je priča, pričajte ga. Turizam je doživljaj, osjetite ga. Svim sudionicima želim puno sreće i veselim se brojnim atraktivnih fotografijama iz Karlovačke županije koje će proći u svijet', izjavila je Martina Furdek Hajdin, županica Karlovačke županije. Suorganizator natjecanja je grad Karlovac, a partneri Karlovačka županija i Turistička zajednica karlovačke županije.

Ukupno 12 brzinskih ispita

Ljepote karlovačkog kraja bile su zanimljive organizatorima koji su brzinske ispite nazvali po rijekama s područja županije. Brzinski ispiti Mrežnica, Dobra i Kupa kojima se reli nastavlja u nedjelju 7. travnja isti su kao i prijašnjih godina, no voze se u obrnutom pravcu. Voze se u dva kruga, uz dva pregrupiranja - u Ozlju i Dugoj Resi. Iznimno atraktivni brzinski ispiti QRR-a nisu dugi, ali su tehnički dosta zahtjevni. Sveukupno je 12 brzinskih ispita, odnosno 7 različitih.

Natjecanje je međunarodno te upisano u kalendar Svjetske automobilističke federacije FIA, a boduje se za Prvenstvo Hrvatske, Međunarodno regionalno prvenstvo Hrvatske, Otvoreno Prvenstvo grada Zagreba, CEZ Historic te za Alpe Adria Cup. Lista prijava, program natjecanja kao i sve aktualne informacije mogu se pronaći na web stranici www.akdelta.hr te na profilu Auto klub Delta na društvenim mrežama.