Formula 1 je na dobrom putu ugljične neto neutralnosti do 2030. godine

Do kraja prošle godine zabilježena su smanjenja emisija ugljika od 26%, što znači da je već na pola puta do cilja zacrtanoga za kraj desetljeća, točno prema planovima izrađenima prije šest godina

Iz Formule 1 su se, uoči Velike nagrade Belgije koja se održava ovoga vikenda, pohvalili svojim najnovijim izračunima kad je riječ o postizanju ugljične neutralnosti. Prema planu izrađenome i prihvaćenome prije šest godina, taj sport sa svim svojim globalnim operacijama trebao bi do 2030. godine postati neto ugljično neutralan. Do tada bi se izravne emisije ugljika trebale smanjiti za 50% u odnosu na razine iz 2018. godine, dok bi preostalih 50% emisija trebalo biti pokriveno kvalitetnim ugljičnim kreditima.

Pola cilja ostvareno

Trenutačno, gledano do kraja 2024. godine, ostvareno je pola cilja u smanjenju ugljičnog otiska – u odnosu na referentnu vrijednost emisije su smanjene za 26%. To znači da su u šest godina s gotovo 229.000 tona CO 2 ekvivalenata emisije Formule 1 pale na oko 169.000 tona, donoseći godišnje smanjenje od 60.000 tona. To je učinjeno unatoč velikom povećanju operacija i općenitog rasta tog sporta. Naime, u istom je razdoblju kalendar utrka proširen s 21 na 24, a broj posjetitelja na utrkama porastao je s 4 na 6,5 milijuna.

Kamioni na biogorivo Formula 1

Emisije su značajno, za 59%, smanjene u postrojenjima i pogonima momčadi. U segmentu transporta smanjene su za 25%, primarno kao rezultat centraliziranja TV operacija (koje više ne putuju od utrke do utrke), sve većeg korištenja održivih avionskih goriva i biogoriva za kopneni prijevoz. Ukupni otisak samih utrka porastao je zbog povećanja njihovog broja, ali su emisije po utrci pale za prosječno 12%, pa je i tu vidljiv napredak. Pri dodatnom smanjenu pomoći će i nove promjene u kalendaru, gdje će zamjenom termina utrka u Kanadi i Monaku biti stvorene smislenije grupe događanja, pa će biti i manje prekooceanskih putovanja.

Od sljedeće godine, uz brojne promjene tehničkog pravilnika, na snagu će stupiti i one o korištenju naprednih ekološki prihvatljivih goriva u bolidima, prvi put u povijesti tog sporta.