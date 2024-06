Goodyear je ekskluzivni dobavljač guma prestižne utrke

Čuvena utrka 24 sata Le Mansa na kojoj se najveći talenti svjetskoga automobilskog sporta natječu u izdržljivosti održava se predstojećeg vikenda, 15. i 16. lipnja. Utrka u kojoj pobjeđuje vozač koji u 24 sata prijeđe najveću udaljenost smatra se jednom od najzahtjevnijih i najprestižnijih utrka u automobilskom sportu gdje ključnu ulogu imaju i proizvođači opreme.

U kategoriji LMGT3 Goodyear je dobavljač guma. Zanimljivost je što svaka guma ove godine sadrži približno 33 % održivih materijala, što je jedan od najvećih udjela upotrebe održivih materijala na GT utrkama. Inače, održivi materijal definira se kao biološki/obnovljivi, reciklirani materijal ili materijal koji se može proizvesti korištenjem drugih održivih praksi očuvanja sirovina i/ili smanjenja emisija uključujući materijale za uspostavljanje ravnoteže mase, odnosno materijal koji doprinosi tim praksama. Goodyear novom mjerom dodatno podupire održive ciljeve prvenstva WEC i Međunarodne automobilističke federacije FIA.

Goodyear

Osim što su ove godine gume još održivije, mogu se pohvaliti i izvrsnom izdržljivošću. Na utrci Le Mans moguće je postići da natjecatelji s jednim kompletom guma prijeđu udaljenost za koju je potrebno natočiti gorivo pet puta, što je tri puta duže nego u utrkama Formule 1.

Od lani WEC više ne dopušta upotrebu grijača guma. To za proizvođače guma znači pojednostavljenje logistike i smanjenje opreme koju treba dostaviti na utrku, a osim toga na stazi se reducira potrošnja energije. Tijekom 2022. Goodyear je razvio specifičnu smjesu za gume koja omogućuje brzo zagrijavanje, čime natjecateljski timovi mogu kompenzirati nemogućnost umjetnog zagrijavanja guma. Goodyear je također prešao na korištenje jedinstvene smjese za gume za suhu podlogu (glatke, odnosno slick) u pojedinačnoj utrci, čime se broj proizvedenih guma tijekom sezone smanjio za čak 33 %.

Goodyear

Za ovu utrku Goodyear proizvodi gume u svom proizvodnom pogonu u Hanauu u Njemačkoj. Pripremljeno je čak 7250 guma koje će do mjesta održavanja utrke prevesti nešto više od 20 kamiona. Prilikom transporta Goodyear će napuniti svaki kamion do najvećeg kapaciteta kako bi optimizirao učinkovitost i smanjio utjecaj na okoliš. Održivost je Goodyearova nit vodilja i na utrkama gdje je potreban interkontinentalni prijevoz. Upravo to dokazuje i odluka da će ovogodišnje zalihe guma i ostala oprema Goodyearovog natjecateljskog tima za utrke u Katru, Brazilu, SAD-u, Japanu i Bahreinu putovati morem. Time će tvrtka smanjiti emisije stakleničkih plinova koje su u zračnom prijevozu na velike udaljenosti 47 puta veće nego u pomorskom prometu.

Goodyear

Spomenimo kako se u Le Mansu svake godine okupljaju najveća imena iz svijeta sporta, popularne kulture i politike. Ovogodišnji službeni početak najduže utrke najavit će jedan od najvećih francuskih sportaša, nogometaš Zinédine Zidane. Osim spektakla na stazi gledatelji će ponovno uživati i u pogledu na nebo jer će legendarni Goodyearov Blimp petu godinu zaredom letjeti iznad Le Mansa tijekom utrke.