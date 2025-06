Porsche 963 RSP – s Le Mansa na cestu

Baš kao što je to učinio model Porsche 917 Street Drive prije pola stoljeća, tako će i ove godine na ceste s kultne utrke 24 sata Le Mansa stići novi Porsche – 963 RSP. Ideja iza projekta dolazi iz studija Penske i Porscheove trkaće divizije, koji su se zapitali "Što ako?", pa odlučili pokušati pretvoriti ovogodišnji bolid namijenjen Le Mansu, Porsche 963 Hypercar, u cestovni automobil za entuzijaste i kolekcionare.

Tako je nastao Porsche 963 RSP, trkaći bolid legalan za cestu, koji i dalje koristi materijale najbolje dostupne kvalitete, u svakom pogledu je trkaći automobil ispod površine, no moći će ga se voziti i izvan trkaće staze. Od bolida za Le Mans razlikuje se po tome što je obojan (a ne samo presvučen vidljivim ugljičnim vlaknima i kevlarom), ima nešto udobniji i luksuzniji interijer, podignut i omekšan ovjes, kao i općenito setup prilagođen cestama. Dodani su mu žmigavci, stop svjetla i sve ostalo što jedan cestovni automobil mora imati, ali i, recimo, držač za čašu u kabini, koji nije nužan ali je koristan.

Motor je 4,6-litreni twin-turbo V8 snage 680 KS, preuzet iz modela 918 Spyder pa značajnije nadograđen i "hibridiziran". Dodana mu je MGU jedinica koja rekuperira energiju tijekom kočenja i puni bateriju, dodani su mu turbopunjači te je sve upareno sa sekvencijalnim 7-brzinskim mjenjačem. Hibridni sustav radi na 800V tehnologiji, baterija je kapaciteta skromnih 1,35 kWh, no sposobna je dati kratke impulse snage od 30 do 50 kW te bolidu dati dodatni okretni moment u ključnim trenucima. Ubrzanje do 100 km/h je ispod 3 sekunde, a najviša brzina preko 330 km/h.

Javnost će ovaj automobil prvi put imati prilike vidjeti upravo narednih dana, u sklopu održavanja ovogodišnjeg izdanja 24 sata Le Mansa, a nakon toga će preseliti u Porscheov muzej u Stuttgartu. U srpnju će se pojaviti i na Festivalu brzine u Goodwoodu. Cijena modela, kad bi bio na prodaju, bila bi oko pet milijuna eura. Ovaj je 963 RSP izrađen kao unikat, no iz Porschea ne isključuju proizvodnju još ponekog primjerka, pokaže li se da postoji interes kupaca.