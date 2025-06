Pininfarina Battista Novantacinque: jedna jedina i – posljednja

Talijanski proizvođač električnih superautomobila Automobili Pininfarina, koji šasiju i pogonske sklopove pribavlja od Rimac Automobila i svoju Battistu temelji na Neveri, na toj je platformi izradio unikatno vozilo. Battista Novantacinque (u prijevodu 95) je hiper GT model naručen i izrađen u jednom primjerku, kako bi se obilježio 95. rođendan talijanskog legendarnog dizajnerskog studija Pininfarina.

Model je s namjerom izrađen u jednom primjerku, kako bi ušao u povijest i ostao kao podsjetnik na ograničenu seriju Battiste, modela koji će krajem ove godine zaključiti serijsku proizvodnju. Dakle, obljetnički model bit će jedinstven po svojem dizajnu i tehnologiji, ali i posljednja varijanta Battiste ikad osmišljena, najavljena kao "vrhunac luksuza i performansi".

Novantacinque dizajnom odaje počast dizajnerskoj tradiciji Pininfarine, s karoserijom u crvenoj boji s vidljivim ugljičnim vlaknima, kao i zlatnim te crnim detaljima, velikim stražnjim krilom, posebno izrađenim naplacima. Unutrašnjost donosi sjedala presvučena crnom kožom i Alcantarom s dvobojnim šavovima, također u crnoj i zlatnoj boji. Također i u kabini dominiraju izložena ugljična vlakna te aluminijski detalji anodizirani u zlatno i crno.

Kao i ostali primjerci Battiste, Novantacinque je najsnažniji automobil ikad dizajniran i proizveden u Italiji. Ubrzava do 100 km/h za manje od dvije sekunde, motori daju 1.900 KS i 2.340 Nm okretnog momenta, dok baterija kapaciteta 120 kWh omogućava doseg do 476 kilometara (WLTP). Serijska proizvodnja ograničena je na 150 primjeraka, no budući da će završiti već ove godine, izgledno je da će broj Battista isporučen kupcima biti manji od toga, iako službenih podataka o tome nema.