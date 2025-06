Rimac Nevera R na testu Top Geara

Rimac Nevera R zvijezda je najnovije video recenzzije popularnog Top Geara, u kojem je novinar Ollie Kew testirao hiperautomobil i sve njegove značajke – uključujući snagu elektromotora od 2.107 KS te postizanje 300 km/h za 3,5 sekunde brže od Bugatti Chiron Super Sporta. Kew je imao priliku testirati prototip Nevere R koju je opisao kao "standardni Neverin grand touring etos koje je promijenjen u nešto sličnije Ferrariju Specialeu ili Porscheu GT3 RS" te dodao da je to "hiperautomobil koji prkosi zakonima fizike i tržišta".

"Lekcija iz izvrsnosti"

Tijekom testiranja fokusirao se na ključne karakteristike, kako kaže, najmoćnijeg automobila na svijetu, a posebno je bio impresioniran čvrstoćom samog automobila: "Ovo je najčvršći automobil koji sam ikad vozio, iako je od ugljičnih vlakana, osjeća se kao da je isklesan od kamena ili nečeg sličnog. Njegova torzijska krutost iznosi nevjerojatnih 70.000 Nm po stupnju, što je na razini trkaćih automobila. To mu omogućava nevjerojatno sofisticiran ovjes, amortizaciju i kontrolu odbijanja, pa automobil zadržava tipičan McLarenov osjećaj čvrstoće uz zapanjujuću podatnost ovjesa. (…) Nisu ga dizajnirali samo za brzinu u ravnoj liniji, već su uložili ogromnu količinu ljubavi i pažnje u to da i upravljivost i šasija budu na vrhunskoj razini. Automobil nije zasjenjen ni svojom brutalnom snagom. Upravljanje je precizno i oštro već pri najmanjem pomaku volana. To je lekcija iz inženjerske izvrsnosti".

Top Gear / YouTube / screenshot

S ovakvim performansama postavlja se pitanje kome je Rimac Nevera R uopće namijenjena. Kew to pojašnjava ovim riječima: "Kupci ovog automobila ne biraju jedan hiperautomobil, oni već posjeduju desetke superautomobila, jahtu, mlažnjake, možda i vlastiti svemirski program. Oni traže nešto novo, iskustvo koje ne postoji u nijednom drugom vozilu."

Dotaknula se recenzija i nekih "loših" strana ekstremnog električnog hiperautomobila. Doseg mu je, istaknuli su, nešto manji od očekivanog te iznosi do 250 kilometara kad se koristi puna snaga. Ogromna brzina i snaga vozila znače i da se njegove pune mogućnosti mogu koristiti samo rijetko zbog ograničenja brzine na većini cesta.

Novinar je primijetio i da bi, iako Nevera R nudi mnogo, kolekcionari i dalje mogli preferirati automobile s klasičnim motorima u odnosu na potpuno električne hiperautomobile, pogotovo kad ovi koštaju 2,5 do 3 milijuna eura poput ovoga. Bez obzira na vaše mišljenje o električnim vozilima ili hiperautomobilima – ovo je tehnološka prekretnica, zaključuje se u videu Top Geara.