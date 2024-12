Mercedes otkrio da razvija fotonaponsku boju za automobile

Premazani slojem "solarne boje", automobili bi mogli dobiti mogućnost dopunjavanja baterije, čime bi vozači dobili besplatnih 12 do 20 tisuća kilometara dosega godišnje, ovisno o tome gdje žive

Istraživači Mercedes-Benza ovih su dana ekskluzivno otkrili da u svojim razvojnim laboratorijima u njemačkom Sindelfingenu rade na novoj velikoj inovaciji u području električnih vozila – solarnoj, fotonaponskoj boji za automobile, koja bi mogla nadopunjavati njihove baterije. Materijal koji razvijaju dolazi u obliku paste, razmazuje se po cijeloj površini vozila u sloj debljine tek 5 mikrona, a mogao bi obavljati funkciju solarnih ćelija.

Besplatna vožnja

Zahvaljujući tom jedinstvenom pristupu, boja bi mogla prekriti veću površinu te biti efikasnija u usporedbi s postojećim rješenjima u obliku "običnih" solarnih panela na krovu vozila. U primjeru koji navode, solarni premaz prekrio bi oko gotovo 11 m2, u usporedbi s manje od tri kvadratna metra u slučaju postavljanja na horizontalne površine karoserije.

Solarna boja nije krhka poput panela Mercedes-Benz

Uz učinkovitost pretvaranja sunčeve energije u električnu od oko 20%, takvo bi rješenje moglo vlasnicima vozila osigurati značajne uštede – kalkulacije pokazuju da bi se godišnje na opisani način u baterije vozila moglo besplatno "natočiti" između 12 (u Stuttgartu) pa sve do 20-ak tisuća kilometara dosega (u Los Angelesu).

Prednosti solarnog premaza Mercedes-Benz

Iz Mercedesa navode tek šture tehničke detalje inovativnog premaza. Kažu da se on ne sastoji od silicija niti rijetkih zemnih metala, već da je izrađen od postojećih netoksičnih supstanci. Premaz bi se nanosio između samog panela karoserije i pokrivne boje, tako da vozila ne bi mijenjala vanjski izgled. Prekrivao bi ga poseban sloj boje na bazi nanočestica, koja bi do fotonaponskog sloja propuštala do 94% svjetlosti. Dodatnu prednost u ovom pristupu čini i njegova malena masa – jedan četvorni metar tankog solarnog premaza težio bi tek 50 grama, pa ne bi imao gotovo nikakav utjecaj na ukupnu masu električnog vozila.

Mogućnosti dopunjavanja Mercedes-Benz

Ovo je prvi put da su iz Mercedesa s javnošću podijelili detalje o tom projektu, no zasad ipak ne otkrivaju kada bi on mogao započeti s komercijalizacijom, odnosno koji bi mogli biti prvi njihovi automobili pogonjeni potpuno besplatnom solarnom energijom.