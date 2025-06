Dongfeng Box Premium: Automobil koji je veliko pozitivno iznenađenje

Kineski električni mališan koji razbija predrasude. Simpatičan je na prvi pogled, prilično uvjerljiv u vožnji i iznenađujuće raskošan iznutra. I sve to kao drugi najjeftiniji električni auto kojeg možete kupiti u Hrvatskoj

Skoro svi mi moramo priznati, prema kineskim automobilima još uvijek imamo određenu dozu skepticizma. Pogotovo kada je riječ o malim, jeftinim električnim automobilima, kakve do nedavno nismo imali na Hrvatskom tržištu i od kojih rijetko očekujemo više od puke funkcionalnosti. Ali novi Dongfeng Box je već na samom početku testa srušio moje mnoge predrasude. Isprobao sam top model koji se trenutačno nudi u Hrvatskoj s Premium paketom opreme koji sa sobom donosi i veću bateriju od 42,3 kWh, što bi trebalo biti i više nego dovoljno za grad, ali i za poneko putovanje. I kakav je u praksi?

Unutrašnjost koja iznenađuje

Moj prvi susret s automobilom izmamilo mi je osmijeh na lice, upravo onakav kakav Box skoro konstantno izaziva kod prolaznika. Dizajn mu je simpatičan, pomalo zaobljen i nenametljiv, ali opet dovoljno drugačiji da privlači pažnju. Zanimljiv dizajn i interesantni detalji, kao što su bočni prozori bez okvira, jasno govore da je Dongfeng pokušao izbjeći ekonomičan i dosadan izgled koji se često povezuje s malim automobilima. Pa i onim električnim.

Ivan Cvetković

Izvana je Box kompaktan, dugačak tek 403 cm, što je na razini tipičnih gradskih auta B-segmenta. No u usporedbi s većinom drugih gradskih auta, ulazak u kabinu otkriva potpuno drugi svijet. Nisam očekivao ovakvu razinu luksuza u automobilu ove cijene, jer Box je ipak drugi najjeftiniji električni auto na našem tržištu. Zato me je jako iznenadilo da je skoro sve što sam dotaknuo bilo je mekano, obloženo kvalitetnom umjetnom kožom ili drugim ugodnim materijalima. I oprema je neočekivana za ovu klasu. Primjerice prednje vozačko sjedalo je električno podesivo te osim grijanja ima i ventilaciju. Tako nešto očekujete u višim klasama, a ovdje je standard, između ostalog, kao i kamera s pregledom do 360 stupnjeva.

Zgodni detalji, ali i važan nedostatak

Praktičnost interijera također iznenađuje, a tu su i mnogi zgodni detalji kao što je pretinac za rukavice koji se izvlači te je oblikovan poput ladice za šminku. Definitivno nije velik, ali je promišljen i simpatičan detalj koji će cijeniti posebno ženski dio putnika. Unutra je i veliki 12,8-inčni infotainment zaslon s kvalitetnom slikom i vrlo zanimljivim elementima. Na zaslonu vas tako dočekuje animirana mačka u dnevnom boravku, uz poruku 'Lijep dan vam želim!'. Da priznajem, iako je ovo potpuno nepotrebno u jednom autu, vrlo je simpatičan detalj, jedan od mnogih koji automobil čine jedinstvenim u klasi, ali i neobičnim.

Ivan Cvetković

Ako zanemarimo ovu mačku, infotainment je dovoljno intuitivan i radi bez zastoja. Struktura izbornika pomalo podsjeća na Teslu i nakon malo istraživanja lako se snalazite u njemu. No ima i minusa. Mnoge vozače će svakako razočarati što nema integrirane Apple CarPlay i Android Auto sustave. Uvoznik tvrdi da će to biti skoro riješeno, no za sada se je jedino rješenje bežični adapter koji dolazi uz auto i uključuje se u USB utor. Taj pristup mi se čini nespretnim za svakodnevnu upotrebu, pogotovo stoga što je tu samo jedan USB utor, doduše velike snage od 66 W. Kad već spominjem stvari vezane uz telefon, moram napomenuti i da je tu bežični punjač za mobitel koji je vrlo dobro pozicioniran ispred naslona za ruku i ima ventilaciju za hlađenje telefona prilikom punjenja. I ova karakteristika (hlađenje) je rijetkost u autima ove klase.

Iznadprosječno prostran

Auto je iznenađujuće prostran za svoju klasu. Ako sprijeda sjedi osoba od 180 centimetara, na stražnjim sjedalima još uvijek ima sasvim dovoljno prostora i za više odrasle osobe. Prtljažnik je s osnovnih 326 litara na razini prosjeka novijih modela gradske klase, sasvim dovoljan za svakodnevne potrebe, a uz preklapanje sjedala dobiva se 945 litara prostora. No nije sve idealno jer utovarni prag je visok, a pod nije potpuno ravan nakon preklapanja sjedala, što može malo otežati transporte većih i težih stvari.

Ivan Cvetković

Realno, i na cesti me Box također ugodno iznenadio. Sa svojih 95 KS i 160 Nm okretnog momenta, performanse nisu spektakularne, ali ni razočaravajuće. Automobil je vrlo lagan za jedan električni auto (1340 kilograma), pa se gradskim ulicama kreće vrlo živahno. Ubrzanje do 100 km/h od 12,5 sekundi zvuči sporo na papiru, no u praksi, međuubrzanja su sasvim dovoljna za sigurno pretjecanje. Maksimalna brzina od 140 km/h sasvim je dovoljna za vožnju autocestom, premda očito nije primarno namijenjen za brze dionice.

U vožnji: više nego dovoljno

U vožnji mi se najviše svidjela udobnost. Ovjes je izrazito mekan i vrlo dobro apsorbira neravnine, posebno u gradskim uvjetima. Na otvorenim cestama, stražnji ovjes s torzijskom osovinom ipak pokazuje poneku slabost preko većih neravnina, ali ništa dramatično.

Ivan Cvetković

Box nije sportski automobil, pa je sasvim očekivano da upravljač ne pruža mnogo povratnih informacija. Kočnice su se pokazala sasvim solidnima, pogotovo uz regenerativno kočenje. Sve u svemu, auto nije previše dinamičan i dosta se naginje u zavojima, ali okretnost u gradu i lakoća manevriranja kroz uske prolaze i parkirna mjesta čini ga vrlo dobrim gradskim suputnikom. Očekivano.

Doseg je malen, ali sasvim dovoljan za grad

Doseg baterije od 42,3 kWh (41 kWh neto) deklariran je na 310 kilometara po WLTP-u, što je za grad i više nego dovoljno, a za dulja putovanja više i ne. Tijekom testa u gradu sam bez problema ostvarivao potrošnju od samo 10 kWh na 100 kilometara i oko 400 kilometara gradskog dosega uz umjerenu vožnju, ali na autocesti realna vrijednost je tek oko 200 kilometara, i to ako ne prelazite 110, 120 km/h. Kombinirana realna vrijednost dosega je negdje između 250 i 300 kilometara, ovisno o stilu vožnje i vanjskim temepraturama.

Ivan Cvetković

Brzo punjenje DC punjačem moguće je snagom od 80 kW (službeni podaci) što nije ništa posebno, no dovoljno je za ovako malu bateriju. Realno, za punjenje od 20 do 80 posto trebat će vam oko 45 minuta. AC punjenje ograničeno je na snagu od 6,6 kW, što je također relativno malo, no opet dovoljno za noćno punjenje cijele baterije na wallboxu kod kuće. I na običnoj utičnici baterija se, dok spavate, napuni za više od 50 posto što je vrlo zanimljiva informacija za one koji ne namjeravaju ili ne mogu postavljati wallbox.

Ivan Cvetković

Dodatni detalj koji je svakako vrijedan pažnje jest mogućnost korištenja vozila kao izvora energije (V2L). Ova značajka omogućuje da Box pokreće vanjske uređaje snagom do 3,3 kW, što ga čini još korisnijim na izletima ili u hitnim slučajevima.

Jedan detalj zna biti iritantan

Pred kraj ću se osvrnuti na jedan detalj koji mi je najviše smetao na ovom autu. Sustav nadzora vozača s kamerom smještenom na A stupu bio je naporan svojim stalnim upozorenjima. Često sam dobivao poruke o umoru vozača već nakon nekoliko minuta vožnje, što je bilo nepotrebno i iritantno. Također, vrlo je revan u upozoravanju vozača da ne prati cestu, dovoljno je samo malo skrenuti pogled, što također iritira. Srećom, ovaj sustav je moguće isključiti, no to morate činiti pri svakom novom pokretanju vozila.

Ivan Cvetković

Dongfeng Box nije automobil koji kupujete zbog brzine ili prestiža. Njegova prava vrijednost leži u tome što za prihvatljivu cijenu nudi puno više nego što očekujete: vrlo dobar komfor, bogatu opremu, neočekivano ugodnu atmosferu i simpatične detalje. Ovo je automobil koji vas iznenadi i natjera da ponovno promislite što točno očekujete od malog električnog automobila. Ovo je sasvim dovoljno.

Tehnički podaci