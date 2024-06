MG HS 1,5 T-GDI Luxury DCT: Nije savršen ali je najpovoljniji automobil u svojoj klasi u Hrvatskoj

MG je uvjerljivo najjači i najuspješniji kineski proizvođač u Europi. Poznato ime, dosta europskog dizajna i godine iskustva koje je MG stjecao plasirajući svoje modele na britansko tržište omogućili su marki prednost pred drugim kineskim proizvođačima. I dok se konkurencija iz Kine uglavnom prodaje u nebitno malim količinama, MG je na dobrom putu da postane jedan od najjačih igrača u Europi.

Ivan Cvetković

Pored električnog MG4 i malog SUV-a ZS njihovi najjači adut je trenutno model HS. Kompaktni SUV je nakon redizajna stigao na test i detaljno sam ga isprobao na svim vrstama cesta diljem Hrvatske da provjerim vrijedi li najpovoljniji kompaktni SUV tog novca ili je ipak bolje uložiti nekoliko tisuća eura više i kupiti nešto drugo s europskim, japanskim ili korejskim ‘pedigreom’.

Klasičan dizajn i kvalitetna izrada

Testirao sam najbolje opremljeni i ujedno najskuplji HS u ponudi na hrvatskom tržištu. Cijene inače kreću od 24.900 eura, što je izuzetno nisko za auto ove klase, no uz najbogatiju opremu Luxury i automatski mjenjač HS je već osjetno skuplji i košta 31.900 eura.

Ivan Cvetković

Kinezi jako brzo hvataju europsku automobilsku industriju, ili da budem realniji, vjerojatno su ih već uhvatili, no teško se oteti dojmu da ovaj konkretan model još uvijek malo zaostaje po nekoliko karakteristika. Kao prvo tu je dizajn. MG se voli hvaliti da se njihovi automobili dizajniraju u Europi po europskom ukusu, no HS baš ne izgleda najmodernije, čak ni nakon nedavnog redizajna. Ovo ne mora biti nužno loša osobina, mnogim konzervativnijim kupcima ovakav dizajn će se možda i više svidjeti od previše futurističkih oblika i razigranog dizajna kojima se poigrava većina konkurenata u ovoj klasi. Uz njih HS izgleda nekako ‘plemenito klasično’. No nema smisla previše filozofirati o izgledu jer ljepota je ionako individualna stvar.

Ivan Cvetković

No isti dojam o izgledu sam dobio i u unutrašnjosti. Prilično je diskretno uređena, nema previše maštovitih detalja ni futurizma kao kod mnogih konkurenata. No sve je na svojem mjestu i djeluje prilično kvalitetno. Tijekom testa nisam primijetio nikakvo ‘cvrčanje’ plastike ili neki drugi zvuk koji bi otkrio slabiju kvalitetu izrade, svi se materijali doimaju vrlo kvalitetnima, zaista nema mnogo tvrde plastike već prevladavaju meke površine. Pohvaliti moram i sjedala koja su udobna, sportski profilirana i presvučena kožom (naravno umjetnom) te se u njima mogu udobno smjestiti i krupnije osobe.

Nije previše digitaliziran i dosta je jednostavan

Instrumenti su, kao uostalom kod skoro svih novih auta digitalni, vrlo pregledni, no bez nekih mogućnosti za promjenu prikaza ili prikaz više informacija od onoga što je proizvođač inicijalno zamislio. Minus je što klima nema fizičke kontrole, no one su barem na glavnom zaslonu Infotainmenta i ne treba ih se tražiti ‘po menijima’. Za neke važne funkcije tu je i nekoliko tipki, što je svakako pohvalno.

Ivan Cvetković

Infotainment definitivno neće ‘dobiti nagradu’ za svoju brzinu, bogatstvo funkcija ili ‘kristalno čist prikaz’ vrhunske rezolucije, no nemam nikakvih ozbiljnih zamjerki na njega. Prilično je jednostavan za korištenje, sve potrebno je tu i vrlo je pregledno postavljeno na zaslon.

Ivan Cvetković



Prostranost HS je solidna. Ponudi prostora u kabini zaista nemam što prigovoriti, ona je na razini prosjeka klase i malo više odrasle osobe se straga neće osjećati ‘nagužvano’, barem kada je u pitanju ponuda prostora za noge. Prtljažnik s 463 litre je dovoljno velik, no valja istaknuti kako mnogi konkurenti u ovoj klasi nude i dosta više prostora za prtljagu.

Motor je živahan i uglađen, ali i ‘žedan’

Motor je benzinski s 1,5 litara, četiri cilindra i 162 KS. To je ujedno i jedini motor koji se nudi u ovom autu, izuzmemo li plug-in hibridnu verziju EHS. Dizelaš bi možda bolje pristajao ovakvom autu, no i većina konkurenata ga nema u ponudi pa to i nije neki značajan minus za MG. Što se tiče performansi, razvoja snage i mirnoće rada, motor je besprijekoran. Snaga se dobro osjeti i dovoljno je ima za ovaj auto, motor je vrlo elastičan, miran i dosta tih na manjim okretajima. No ono što mi se nikako ne sviđa je potrošnja. Na testu mi je u kombiniranoj vožnji automobil trošio točno 9 litara na 100 kilometara, što je otprilike litru do dvije više od onoga na što sam navikao kod usporedivih konkurenata. Uz malo življu vožnju u gradu potrošnja se može popeti i do 11 l/100 km. Daleko od idealnog i MG HS je definitivno ‘žedniji’ od prosjeka konkurencije.

Ivan Cvetković

Ni mjenjač nije baš idealan. U teoriji automatik s dvostrukom spojkom i sedam brzina bi trebao biti odličan mjenjač i ne sjećam se kada sam zadnji puta testirao neki auto koji je imao ‘DSG’ mjenjač s kojim nisam bio potpuno zadovoljan. S ovim mjenjačem to nikako ne mogu biti jer, iako su promjene prijenosnih stupnjeva brze, cijelo vrijeme testa mi je smetalo povremeno trzanje između promjena brzina pri žustrijoj vožnji i prilikom kretanja s mjesta.

Besprijekorno udoban

Ponašanje ovog automobila u vožnji će vas oduševiti ako vam je najvažnija udobnost. MG HS ima prilično mekan i izrazito udoban ovjes te je jedan od najudobnijih auta ove klase koje sam vozio. Čak i na lošim cestama i uspornicima na njima HS je vrlo suveren. Jako dobro se ponaša i na autocesti gdje ulijeva mnogo povjerenja dobrim držanjem pravca i suverenim kočnicama. Ipak, za življu vožnju zavojima nije idealan izbor jer je ovjes prvenstveno namješten da bi bio udoban, a malo smeta i nedovoljno izravan upravljač. Što se performansi tiče, 9,9 sekundi do 100 km/h je malo slabije od očekivanog za snagu od 162 KS, no dovoljno je brzo kao i maksimalnih 190 km/h.

Ivan Cvetković

Kada sve zbrojim i oduzmem, MG HS na kraju ispada vrlo dobra vrijednost za uloženi novac. Da, možda ima svojih mušica i nedostataka, no na kraju se treba realno zapitati što je od toga bitno prosječnom kupcu?

Vrlo dobar omjer uloženog i dobivenog

Potrošnja možda izgleda kao minus, no zapravo se radi o litri do dvije na 100 kilometara u odnosu na najbolje konkurente ili 300, 400 eura više za gorivo godišnje ako radite prosječnu kilometražu. Taj iznos je ništa u odnosu na to koliko je HS jeftiniji od konkurencije i čistom ‘matematičkom računicom’ veća potrošnja i nije neki problem. Naravno, mnogima problem neće biti ni dizajn na koji sam se ranije osvrnuo, štoviše bit će im plus. Isto vrijedi i za vozne osobine, jer velika većina preferira komfor u odnosu na ‘osobine za jurnjavu’, pogotovo u obiteljskom SUV-u. Kada sve ovo uzmem u obzir jedini realni minus ovog auta je mjenjač, no i to se može ‘probaviti’ pogotovo jer na tržištu postoje mnogi klasični automatici koji rade lošije od ovog s dvostrukom spojkom.

Ivan Cvetković

MG HS je otprilike oko 4000 eura jeftiniji od nekakvog prosjeka podjednako motoriziranih i opremljenih japanskih, korejskih i europskih konkurenata, a ima i mnogo modela koji su još skuplji. Dobra oprema, prilično kvalitetna izrada i vrlo visoka udobnost vožnje govore u prilog ovog MG-a koji se logično nameće kao jedan od najboljih u klasi kada je u pitanju odnos uloženog i dobivenog. Spomenimo i na kraju kako je posebnost obnovljenog HS-a i testna Magic siva boja koja se presijava, ovisno o kutu iz kojeg ga gledate pa je ponekad tešku ustvrditi koja je točno boja vozila.

Tehnički podaci