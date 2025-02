MG3 Hybrid+ Luxury: Je li najmoćniji mali hibrid na tržištu i najbolji?

Od kada je kineski MG došao na naše tržište, sa svojom vrlo širokom ponudom, najveći uspjeh su ostvarili s malim i povoljnim SUV-om ZS. Jasno da kupci kineskih automobila mnogo gledaju cijenu i traže što jeftinije modele, a od nedavno, pored ZS-a ovdje imaju još jedan izbor, gradski MG3.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

Moram priznati da me je dolazak MG3 na tržište razveselio, jer posljednjih godina smo dobili vrlo malo potpuno novih gradskih automobila, a oni su upravo to što velik dio kupaca u Hrvatskoj traži i želi. No, neki će se sigurno razočarati što MG3 na hrvatsko tržište nije ‘uklizao đonom’ i odmah ponudio verziju koja bi se cijenom natjecala sa Sanderom i sličnim jeftinim modelima, već je od početka ponudio samo skuplji i (vrlo) snažni hibrid koji je cijenom od 20 tisuća eura daleko od najjeftinijeg automobila u Hrvatskoj. Nedavno je na tržište stigao i jeftiniji benzinac, no dok on dođe do naše redakcije na test proći će još neko vrijeme, pa ću se ovdje pozabaviti hibridnim modelom kojeg sam već vozio i provjerio sve njegove dobre i loše stvari.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

Na test sam dobio najskuplju i najluksuzniju verziju modela MG3 Hybrid+, koja se (potpuno prigodno) i zove Luxury. Za 23.490 eura koliko ovaj auto košta kupci će očekivati mnogo, a hoće li to dobiti ovisi o tome što očekuju u automobilu, specifičnije, u gradskom hibridnom automobilu, jer ovaj MG je potpuno netipičan hibrid i netipičan gradski auto. Ovdje prije svega mislim na njegovu veliku snagu od 194 KS, što je već razina malih sportskih auta, ali i neke druge njegove kuriozitete, no o tome kasnije.

Kao da se trudi biti neupadljiv

Za početak dizajn. Realno, MG3 je simpatičan mali automobil, dizajniran bez pretjerivanja i tipičnih modernih (modnih) eksperimenata. Kao da je oblikovan da bi izgledao ‘što običnije’. Dizajn me malo podsjeća na Toyotu Yaris i neke druge male azijske aute, a ima i malo daška Forda, primjerice Fieste i Pume. Auto koji će se u potpunosti razlikovati od drugih danas je nemoguće dizajnirati, a moj dojam je da to u MG nisu ni previše htjeli, jer u ovoj klasi baš i nisu dobrodošli modeli koji ‘strše poput pauna među kokoškama’.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

MG3 je ‘mali div’ među gradskim autima. Sa svojih 411 centimetara duži je od gotovo svih konkurenata i čak se time približio nekim SUV-ovima B-segmenta. To se vrlo povoljno odražava na unutrašnjost. Auto ima vrlo dobar prostor za noge i glavu, kako sprijeda, tako i straga, no unatoč tome i relativno dobrim sjedalima, idealan položaj za volanom je malo teže pronaći. Naime, što je neobično za nove aute, MG3 nema volan podesiv po dubini, čak i u najbogatijoj opremi. Osim toga položaj sjedenja je malo povišen, a upravljač postavljen malo niže. S mojom samo malo iznadprosječnom visinom i staturom, nisam imao velikih problema udobno se smjestiti nakon malo namještanja volana i sjedala. No, mogu zamisliti da bi oni viši od mene mogli imati problema pri pronalasku idealne pozicije za upravljačem.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

Što se tiče prtljažnika, ostaje dojam da se iz ovako velikog gradskog auta moglo izvući i više od 293 litre, no neću se previše buniti oko toga jer ima i mnogo manjih prtljažnika u klasi, pogotovo u hibridima.

Ugodna i ‘trezvena’ unutrašnjost

Što se tiče ambijenta u unutrašnjosti, on je prilično ugodan. Također nema nekih dizajnerskih iskoraka te se i ovdje MG ‘pokušao utopiti u prosječnosti’. Ako vam unutrašnjost izgleda vrlo poznato, to je zato što jako podsjeća na unutrašnjost električnog MG4 od kojeg su preuzeti brojni elementi. Auto ima relativno mali zaslon s instrumentima od 7 inča i infotainment zaslon od 10,25 inča. Infotainment je prilično jednostavan za korištenje, nije prenatrpan funkcijama i ima solidnu grafiku i pregledan prikaz, iako djelomično premale natpise i slova. Ispod njega su ‘prave tipke’ za kontrolu nekih funkcija klime, glasnoću audio sustava i za povratak na glavni izbornik. Ukupno gledano, ergonomija u ovom autu nije loša, no možda bi moglo biti i malo bolje.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

Kvaliteta materijala i izrade me je u nekim kineskim autima do sada ugodno iznenadila, a ni MG3 tu nije iznimka. Ambijent napravljen od dosta tvrde plastike, ali i dosta profinjenih mekanih materijala, među kojima su tekstil, umjetna koža i gumirana plastika, je svakako ugodan za ovu klasu vozila i MG u tom pogledu čak malo iskače iznad tipičnih konkurenata. Tu su i prilično lijepa sjedala presvučena perforiranom umjetnom kožom koja podižu dojam u unutrašnjosti, no na dužim dionicama zbog kratke i relativno uske površine za sjedenje mogu biti i malo neudobna, pogotovo punijim i većim osobama.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

Ono što mi se nije svidjelo je automatska klima, koja kao i na mnogim drugim kineskim automobilima ima neku svoju ‘filozofiju automatike’. U svakom slučaju morate dosta eksperimentirati kako biste postigli željenu idealnu temperaturu u interijeru, jer 22 °C ovdje u većini slučajeva nije ni blizu toj vrijednosti u stvarnosti, barem kada je vani hladno. Lijep mali volan odlično leži u rukama, no ispočetka se također morate naviknuti na to što se može s kojom tipkom na njemu, jer one nisu baš precizno označene.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

Sve u svemu, dojam koji MG3 ostavlja u svojoj unutrašnjosti je dobar, iako ne savršen. Ima još prostora za poboljšanja i siguran sam da Kinezi na tome već rade.

Brz ‘kao raketa’, sve dok se baterija ne isprazni

Ono što me je naviše zanimalo bilo je kako se MG3 ponaša u vožnji. Naime, auto ima vrlo nekonvencionalan hibridni sustav kod kojeg većina snage dolazi iz elektromotora kojeg opskrbljuje netipično velika baterija za hibridne automobile (1,83 kWh bruto kapaciteta). Osim toga sustav je sa 194 KS izuzetno snažan za jedan mali auto, a zbog toga što većina snage dolazi iz elektromotora, automatski mjenjač ima samo tri brzine. I kakvi su ovdje dojmovi? Pomalo izmiješani.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

Pri prvom pritisku gasa, odmah postaje jasno da automobil može biti izrazito brz. Iako je i ubrzanje do 100 km/h za 8 sekundi vrlo dobro, ono što me se isprva jako dojmilo bila su međuubrzanja. Pri manevrima preticanja, MG 3 je u stanju ‘lansirati se poput rakete’, impresivno brzo kao što nikako ne očekujete do jednog tipičnog malog hibrida.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

No što sam se više vozio s autom to su više do izražaja dolazile i skrivene slabosti njegovog pogona koje nećete primijetiti isprva. Primjerice, ako je pred vama duga uzbrdica na autocesti, kakvih recimo ima na autocesti između Zagreba i Rijeke ili na A1, MG3 će nakon nekog vremena pod punim gasom naposljetku izgubiti velik dio svoje snage. Naime, kada se baterija isprazni, benzinski motor će veliki dio svoje snage trošiti na njeno punjenje, te će mu malo ostati za pokretanje auta. To se jako dobro osjeti ali i vidi na instrumentima koji jasno prikazuju snagu pogona u svakom trenutku.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

U takvim situacijama testni MG3 je pokretalo samo oko 70 KS što se itekako osjetilo i na opadanju brzine auta, pogotovo zbog toga što automatski mjenjač ima samo tri brzine. Moram biti fer i priznati da će se to dogoditi samo ako ‘zakucate gas do daske i ne puštate’ ga i samo na uzbrdici. ‘Pristojnijom vožnjom’ po propisima nećete nikada istrošiti bateriju i uvijek ćete imati dovoljno snage na raspolaganju, a isto vrijedi i ako držite gas do daske po ravnoj autocesti. Auto će biti u stanju održavati svoju maksimalnu brzinu od oko 180 km/h.

Nemirna i štedljiva narav hibrida

Druga stvar koja mi se nije svidjela na ovom autu je malo nemirna narav njegovog hibridnog sustava. Povremeno, buka i ubrzanje ne odgovaraju jedno drugom čak i tijekom umjerenije vožnje, pogotovo kada je auto hladan. No MG ovdje nije usamljen jer slično je i s Renaultovim (također neobičnim) hibridom u Cliju, koji također pokazuje sve ranije opisane nedostatke.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

A što je s potrošnjom, koja je kod mnogih kupaca hibrida glavna stavka? Kao i kod svih drugih hibrida potrošnja uvelike ovisi o stilu vožnje i odabranoj ruti. Tako sam i ja tijekom testa, ovisno o dionicama i stilu vožnje, dobivao raznorazne rezultate potrošnje, od oko 3,5 l/100 kilometara pa do više od 7 l/100 km. MG navodi tvorničku potrošnju od 4,4 litre, što je svakako ostvarivo ako ste vrlo nježni na gasu i ako temperature nisu previše niske. Naime, kao i svaki automobil koji se jako oslanja na elektrifikaciju, niske temperature uzrokuju veću potrošnju, pogotovo na kratkim dionicama u gradu. Tako sam se i ja iznenadio kada mi je automobil na istoj gradskoj dionici uz istu gustoću prometa u jednom slučaju potrošio 5,5 l/km, a nekoliko dana kasnije samo 4 l/100 km. Razlika između tih dana je bila vanjska temperatura koja se s vrijednosti oko nule u međuvremenu podigla na oko 10 °C.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

Pri konstantnoj brzini od 130 km/h auto mi je na autocesti trošio 5,4 litre, a uz bržu vožnju na autocesti teško je probiti granicu od 6,5 l/100 km što je svakako pohvalno za jedan hibrid. Na otvorenoj cesti mogući su i prosjeci manji od 4 l/100 km. Ukupna kombinirana potrošnja na testu mi je na kraju testa iznosila 5,2 l/100 km, uz prosječan stil vožnje. To uopće nije loš rezultat, no ima i štedljivijih (iako mnogo slabijih) hibrida na tržištu.

Vrlo dobre vozne osobine i odlična cijena

Što se tiče voznih osobina, MG je vrlo dobar. Ovjes je jako dobar kompromis između udobnosti i dinamičkih sposobnosti te omogućava dobro iskorištavanje velike snage pogona prilikom dinamične vožnje zavojima, gdje auto ne pokazuje nikakve izrazite slabosti i može biti vrlo zabavan. Također, komfor ovjesa je, prema mojem mišljenju, malo iznad prosjeka klase. Sviđa mi se i relativno precizan upravljač, a kočnice svoj posao obavljaju solidno.

MG3 Hybrid+ Ivan Cvetković

Na kraju ću se osvrnuti na cijenu. Iznos od 23.490 eura se na prvi pogled čini velikim novcem za gradski auto, no kad sve ‘stavite na papir’ ispada da je MG vrlo povoljan. Primjerice podjednako opremljeni Clio s pedesetak ‘konja’ manje platit ćete oko 5000 eura više, a Toyota Yaris s podjednakom opremom i 116 KS je također skuplja od testiranog MG-a. Svakako toplo preporučujem Luxury opremu jer je zaista kompletna i košta ‘samo’ 4000 eura više nego osnovni, mnogo skromniji, model. Što se tiče cijene, potrošnje i snage pogona MG3 Hybrid+ je odličan automobil, no ima i ‘skrivenih’ mana zbog kojih mu na kraju definitivno ne mogu dati više od dobre do vrlo dobre ocjene.

Tehnički podaci