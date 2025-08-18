Tesla Model 3 Long Range RWD: Savršena tišina, snaga i nekoliko nepotrebnih detalja

S redizajniranim Modelom 3 već sam se susreo, još lani i to u njegovoj najpristupačnijoj, osnovnoj RWD verziji s LFP baterijom. Već tada me fascinirala tišina, čistoća dizajna i učinkovitost, ali i frustrirala nova filozofija upravljanja koja je bez milosti pokopala još više klasičnih kontrola. Sada, godinu i pol kasnije, došao je red na još jedan test Modela 3, ovaj put Long Range RWD varijante. Više snage, veći kapacitet baterije i deklarirani doseg veći 700 kilometara zvuče impresivno, ali prava pitanja ostaju ista: jesu li dobre strane ovog automobila dovoljne da se prijeđe preko onih koje su očito loše?

Više od pukog redizajna

Već sam prilikom prvog susreta s redizajniranom Teslom Model 3 zaključio da je riječ o najopsežnijem redizajnu jednog modela kojeg sam vidio posljednjih godina. Vizualno, Tesla je otišla dalje nego većina konkurencije ide s potpuno novom generacijom. Novi svjetlosni potpis, redefiniran prednji kraj i elegantniji stražnji dio učinili su da Model 3 izgleda svježije, skuplje i bude aerodinamičniji. Ovaj facelift nije tek kozmetika i lako bi mogao proći pod 'sasvim novu generaciju'.

Tesla Model 3 Long Range RWD Ivan Cvetković

S druge strane, u unutrašnjosti je na prvi pogled sve isto, ali skoro svaki detalj je bolji. Ako postoji jedno područje na kojem je Tesla doživjela najvidljiviji napredak s redizajniranim Modelom 3, onda je to kvaliteta materijala i izrade. Tko se susreo s prvim Modelima 3, zna da su tvrda plastika, klimava izrada i loše uklopljeni elementi još nedavno bili sastavni dio paketa. U međuvremenu, stvari su se drastično promijenile - i to na bolje. Puno bolje.

Tesla Model 3 Long Range RWD Ivan Cvetković

Unutrašnjost sada ostavlja znatno bolji dojam, ne samo vizualno već i na dodir. Materijali su mekši, spojevi uredniji, a sve djeluje robusnije i preciznije sklopljeno. Čak su i površine koje su prethodno bile jasno podređene funkciji sada osjetno rafiniranije, poput bočnih panela vrata ili obloga oko središnje konzole, koje više ne izgledaju kao da dolaze iz svijeta jeftinog plastificiranog minimalizma.

Tišina koja impresionira

Zvučna izolacija, koja zapravo i nije bila slabost prethodnih izdanja, sada je također na još višoj razini. Buka vjetra i kotrljanja guma pri višim brzinama znatno je prigušena, dijelom zahvaljujući i novim dvostrukim staklima na svim bočnim prozorima. Bez pretjerivanja, Tesla Model 3 je sada toliko tiha da su čak i vožnje autocestom iskustvo na razini luksuzne premium limuzine.

Tesla Model 3 Long Range RWD Ivan Cvetković

Čak i oni koji ne vole minimalistički pristup interijeru Modela 3, teško će osporiti da se Tesla konačno počela ponašati kao proizvođač koji cijeni detalje, ono što je mnogim kupcima auta najvažnije, od preciznih spojeva, preko profinjenijih materijala, pa sve do boljeg osjećaja čvrstoće i 'solidnosti'. Ukratko, tamo gdje se nekoć činilo da kupac previše plaća za premalo, sada više nema tog dojma.

Loše ideje koje im nisu trebale

Teško je više naći ozbiljnu zamjerku u dojmu kvalitete, no zato ju je vrlo lako pronaći u pogledu funkcionalnosti. Tipke za žmigavce na volanu još su tu i još uvijek su loša ideja. Kad sam ih prvi put isprobao, odmah sam zaključio da je to najgora implementacija upravljanja pokazivačima smjera koju sam ikada vidio. Danas, nakon dodatnog iskustva, mogu reći samo - ništa se nije promijenilo. U kružnom toku ili pri skretanju u uskim ulicama, ove tipke su funkcionalno neupotrebljive. Model 3 je auto koji možete voziti bez emisija, ali ne i bez frustracija kad pokušate dati žmigavac.

Tesla Model 3 Long Range RWD Ivan Cvetković

Još jedan detalj koji je nesvakidašnji je upravljanje komandama 'mjenjača' na zaslonu? Nekakva ručica bi sigurno bila praktičnije rješenje, no da budem iskren, ovaj detalj ne smeta toliko, i daleko je manje iritantan od žmigavaca. Ako se pitate, što ako, kojim slučajem zaslon otkaže, tu su kapacitivne tipke na stropu koje će poslužiti da se auto ubaci u 'brzinu' u slučaju nužde. To je vrlo čudno rješenje, ali funkcionira. Tu je i sustav (u beta fazi) koji automatski određuje želite li ići naprijed ili nazad koji eliminira potrebu za ručno prebacivanje u D ili R. No ni to nije idealno rješenje jer ne radi bez greške. Treba se biti vrlo oprezan da u nekom trenutku, prilikom manevriranja umjesto naprijed ne krenete natrag ili obratno. Iako me sve ovo nije previše frustriralo, na kraju se ipak moram zapitati: zar stvarno nije bilo mjesta za jednu običnu ručicu?

Infotainment i interakcija: Show u stilu Tesle

Zaslon je, bez sumnje, i dalje realno najbolji u klasi. Oštar je i responzivan. Slično je i s infotainmentom koji se krije iza njega i koji je logičan i prepun funkcija. YouTube, Netflix, igre, čak i svjetlosna koreografija koju auto izvodi uz glazbu... Sve potrebno i nepotrebno je tu, i sve radi savršeno. Ali, istodobno, sve se mora raditi preko tog zaslona, nema čak ni nikakvih instrumenta ispred vozača. Neki će ovo možda smatrati vrlo naprednim i 'zgodnim', no osobno mi je teško shvatiti da u Tesli smatraju kako je podešavanje retrovizora ili otvaranje pretinca ispred suvozača nešto što bi se moralo raditi putem zaslona i izbornika.

Tesla Model 3 Long Range RWD Ivan Cvetković

Kad sam već kod zaslona, u redu je da spomenem i novost u stražnjem redu - zaslon za putnike koji ima većinu funkcija zabave kao i onaj sprijeda. Mali je, ali je koristan. Stražnja sjedala sada su bolje profilirana, a uz ambijentalno osvjetljenje kabina djeluje sofisticirano. Detalji su to koji čine razliku.

Vrlo prostran auto

Putnici sprijeda uživaju u obilju mjesta za glavu i noge, dok će i straga odrasle osobe imati obilje prostora za koljena i stopala, iako nagib krova donekle ograničava prostor za glavu višim putnicima. Zahvaljujući ravnom podu i širokom međuosovinskom razmaku, kabina djeluje prozračno i otvoreno.

Tesla Model 3 Long Range RWD Ivan Cvetković

Prtljažnik straga prima 594 litre, a dodatni prednji 'frunk' nudi još oko 88 litara prostora, što je praktična prednost za odlaganje kablova i punjača ili manjih torbi i predmeta. Otvor stražnjeg prtljažnika i dalje je nešto uži nego što bi bilo idealno, no prostor je velik, dubok i pravilnog oblika.

U vožnji je besprijekoran, ali ne i previše zabavan

Long Range varijanta dodaje ono što mi je najviše nedostajalo u osnovnom modelu: vrlo ozbiljan doseg. S LFP baterijom i 58,5 kWh neto kapaciteta, osnovna verzija bila je dojmljivo štedljiva (vozio sam je s prosjekom od 16,2 kWh/100 km u zimskim uvjetima), ali je stvarni doseg bio ograničen na oko 350 kilometara. Ovaj Long Range s neto 79 kWh i niskom potrošnjom na otvorenoj cesti (oko 17 kWh kombinirano, i oko 15 kWh na otvorenoj cesti i u gradu) nudi stvarnih petstotinjak kilometara, bez truda ili više od 600 km, kada se trudite biti štedljivi. Na autocesti, gdje svi troše više, rezultat od oko 19kWh i dalje je izvrstan i omogućuje 350 do 400 km dosega, naravno uz umjerenu vožnju.

Tesla Model 3 Long Range RWD Ivan Cvetković

Performanse su, kao kod (skoro) svake Tesle, odlične. Long Range RWD ima 375 KS, čime se osjetno odvaja od osnovne verzije s 283 KS. Ubrzanje od 5,2 sekunde do 100 km/h pruža obilje rezerve za pretjecanja i vožnju u višem tempu. Ipak, za prava sportska uživanja nedostaje konkretniji upravljač koji je u ovom autu i dalje bez previše osjećaja.

Tesla Model 3 Long Range RWD Ivan Cvetković

Ipak, ostaje dojam da je Model 3 nakon redizajna pronašao bolji balans između udobnosti i dinamičnosti. Najveći napredak osjeća se u načinu na koji automobil 'upija' podlogu. Ovjes više toliko ne prenosi sitne neravnine i oštre rubove na cesti u putničku kabinu, a istovremeno ne dopušta značajno ljuljanje ili osjećaj mogućnosti gubitka kontrole pri većim brzinama. U vožnji se Model 3 doima gotovo njemački staloženo, predvidiv je, linearan i vrlo siguran, čak i kad se vozi na granici. Stražnji pogon uz nisko težište i dobro raspoređenu masu čini ga agilnim u zavojima. U svakodnevnoj vožnji automobil ostavlja dojam lakoće, ali i zrelosti.

Ako ste spremni na kompromise, ovo je odličan auto

Za razliku od osnovnog modela, ova izvedba Modela 3 nudi više spokoja kroz doseg i više opuštenosti Sve ono što električni auto čini svakodnevno ugodnim. No to ne znači da je ovo auto za svakoga. Potrebno je prihvatiti Teslin način razmišljanja. Njihovu filozofiju minimalizma koja ponekad ide kontra logike. Zanimljiv mi je bio i povratak s puta, a gdje sam odabrao punjenje na jednom od Tesla Superchargera kako bi se baterija pripremila za tu radnju, a auto je dozvoljavao rad svih funkcija u vozilu te postizanje i vrlo visokih brzina bez obzira na to što je na raspolaganju imao tek preostalih 3% kapaciteta baterije. To mnogi električni automobili baš i ne dozvoljavaju već reduciraju snagu i pojedine funkcije u vozilu.

Tesla Model 3 Long Range RWD Ivan Cvetković

Ovo je i dalje Tesla, s genijalnim softverom, briljantnom infrastrukturom, visokom učinkovitošću, vrlo fer cijenom od 45.985 eura i... nekim tvrdoglavim, nepotrebnim, ideološkim rješenjima. Ako ste spremni na suživot s ekranom umjesto tipki i žmigavcima koji traže 'vježbe rastezanja zapešća', ovo je možda najbolja električna limuzina na tržištu.

Tehnički podaci