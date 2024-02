Nova Tesla Model 3 u osnovnom izdanju - Mnogo više od običnog redizajna

Tesla je najpoznatiji i najveći proizvođač električnih automobila na svijetu i ono što su učinili u samo 20 godina postojanja vrijedno je divljenja. Ne samo da su (još uvijek, kineski BYD im je za petama, kada su u pitanju EV) najveći po broju proizvedenih električnih auta, već je i njihov Model Y bio ukupno najprodavaniji automobil u 2023. godini, po tvrdnjama renomiranog Jato Dynamicsa.

Ivan Cvetković

Tesla je po mnogočemu top, no po jednoj stvari jako kaska za konkurencijom, a to je starost modela u njihovoj ponudi. Među najvećim svjetskim proizvođačima Tesla ima uvjerljivo najstariju gamu automobila prema statističkim podacima. No koliko statistika može biti varljiva 'kategorija' uvjerio me test novog Modela 3. Iako se službeno radi samo o redizajnu modela koji je na tržištu od 2017. godine, taj redizajn je toliko opsežan da bi ga većina proizvođača službeno prezentirala kao potpuno novi model. Zašto to nije tako kod Tesle ostaje enigma, jer po skoro svemu što sam vidio i upoznao, tijekom testa, redizajnirani Model 3 je zapravo - skoro potpuno novi automobil.

Izgled je znatno promijenjen

Prvi prilog tvrdnji da je to 'skoro potpuno nov' automobil je dizajn vanjskog izgleda. Dok većina proizvođača prilikom redizajna samo malo 'zategne bore' svojih modela, Tesla se puno više izmijenila Model 3 sprijeda i straga.

Ivan Cvetković

Najuočljivija razlika je na prednjem dijelu, gdje su karakteristična svjetla koja su se protezala uz blatobrane zamijenila mnogo manja i tanja te zahvaljujući tome potpuno mijenjaju vizualni karakter koji postaje mnogo agresivniji. Odbojnik je sada 'čišćeg' dizajna, a ukupan dojam sprijeda je odličan. Tesla bi ovdje lako mogla proći kao elegantni sportski automobil.

I straga je mnogo toga promijenjeno. Model 3 je osvježen s novim svjetlima u obliku slova C koja su sada potpuno integrirana u vrata prtljažnika, a ne više podijeljena kao prije. Otvor prtljažnika je širi, a stražnji odbojnik je dobio svojevrsni difuzor. Sa svime ovime stražnji dio izgleda elegantnije i agresivnije, uostalom kao i prednji.

Poznata, a opet nova unutrašnjost

Izvana novi Model 3 teško možete zamijeniti sa starijom verzijom prije redizajna, no u unutrašnjosti nije tako. Na prvi pogled biste rekli da se ništa nije promijenilo, Teslin Model 3 i dalje njeguje apsolutno minimalistički dizajn bez instrumenata i (skoro) bez tipki, a jedino što se ističe na prednjim armaturama su volan i veliki dodirni zaslon. No čim sam ušao u automobil shvatio sam da se mnogo toga i ovdje promijenilo, i to na bolje.

Ivan Cvetković

Ono na čemu se Tesli najviše prigovaralo bila je kvaliteta materijala i izrade. Očito je da su u Tesli ozbiljno shvatili te kritike jer redizajnirani Model 3 je napravio ogroman korak naprijed u pogledu kvalitete izrade i kvalitete materijala. Čak i novi 15,4 inčni dodirni zaslon (0,4 inča veći) djeluje profinjenije zbog užih rubova. Model 3 je ovim uhvatio korak s vodećima u klasi, sve djeluje izuzetno solidno, materijali su uglavnom vrlo kvalitetni... Moglo bi se reći da je sada mnogo bliže premium klasi.

I sjedala su također nova. Malo su udobnija, pružaju bolju bočnu potporu, a putnici sprijeda sada osim grijanja imaju i funkciju hlađenja, odnosno ventilacije sjedala. U novim sjedalima primjetno je lakše pronaći idealan položaj za volanom.

Ivan Cvetković

Putnici na stražnjim sjedalima su također dobili dodirni zaslon, doduše osjetno manji (8 inča dijagonale) koji ne samo da omogućuje pristup kontrolama klime, već im pruža mogućnost povezivanja Bluetooth slušalica, gledanje YouTubea, Netflixa, igranje igrica i mnogo druge zabave koju Tesla Model 3 nudi. Ukupan dojam u unutrašnjosti zaokružuje još jedan novitet - diskretno ambijentalno osvjetljenje.

Žmigavci bez ručice nisu nimalo sretno rješenje

U skladu s potpunim minimalizmom Tesla je iz unutrašnjosti odlučila ukloniti i ono što baš svi auti imaju, ručice iza upravljača. One su do sada služile za upravljanje žmigavcima, 'mjenjačem' i nekim drugim sitnijim funkcijama. Komande za žmigavce su sada prebačene na sam upravljač, a one za upravljanje 'mjenjačem' na dodirni zaslon.

Ivan Cvetković

Najviše me je zanimalo koliko su takvi žmigavci praktični? Ispostavilo se da baš i nisu.

Niti nakon nekoliko dana vožnje nisam se naviknuo na ovaj, drugačiji, način upravljanja pokazivačima smjera. Niti nakon tjedan dana nije mi se nimalo svidio.

Naime, nije neki problem lijevom rukom stisnuti odgovarajuću tipku kada je volan ravan. No kada ga 'smotate' izuzetno je teško 'na pamet' pogoditi pravu tipku bez intenzivnog gledanja u volan. To je posebno nezgodno kada ste u kružnom toku i želite dati znak da izlazite iz njega, kao i u drugim sličnim situacijama u kojima volan nije u ravno položaju.

Ivan Cvetković

S druge strane komande za 'mjenjač' na zaslonu nisu mi bile problematične. Odabir smjera vožnje (D, R) ili N i P položaj obavi se s pomoću slidera i virtualnih tipki na lijevom dijelu dodirnog zaslona i vrlo je dobro izveden.

Ručica mjenjača ili poluga iza volana ipak je još uvijek zgodnije rješenje, no i ovo izvedba mi nije stvarala probleme s obzirom na to da se ne mora previše često koristiti. Iznenađenje je da se mod vožnje (P, R, N i D) može odabrati i na krovu, pored osvjetljenja putničke kabine odnosno pored prekidača paljenja sva četiri žmigavca.

Ivan Cvetković

Moj je dojam da se Tesla dovela u apsurdnu situaciju, odlukom da minimalizira komande, "uspjela" je ugroziti ukupni dojam minimalizma u unutrašnjosti jer je on sada izgubljen zbog (pre)više tipki na volanu. U svakom slučaju, žmigavce nisu trebali dirati, nema smisla 'izmišljati toplu vodu' na stvarima koje inače funkcioniraju savršeno.

Šaptač putnicima

Tesla tvrdi da je Model 3 u unutrašnjosti 'tih poput šaptanja': ne bih baš išao tako daleko, ali mogu potvrditi da je zvučna izolacija sada još bolja od ionako dobre u prethodnom modelu. Tesla je to postigla s pomoću debelih 'akustičnih stakala', novim brtvama i mnogo novog materijala za prigušivanje zvuka. Razlika se itekako primijeti, pogotovo na višim brzinama gdje je buka vjetra osjetno smanjena. I ovjes se sada više gotovo ne čuje u unutrašnjosti, što je određen korak naprijed za auto koji nije baš bio savršen po buci ovjesa tijekom vožnje.

Ivan Cvetković

Osjetno modificirani ovjes donio je i neka (mala) poboljšanja u pogledu komfora vožnje po kojem je Tesla ionako i do sada bila vrlo dobra. Velika poboljšanja vezano uz dinamičke vozne osobine nisam primijetio. Ovo je, čak i s osnovnom motorizacijom, vrlo brz automobil, no Model 3 još uvijek nije u stanju pružiti vam vrhunske užitke dok se vozite zavojitim cestama. Upravljač bi definitivno trebao pružati više povratnih informacija. Ipak, ukupan dojam je da Model 3 pruža vrlo dobro prianjanje i osjećaj sigurnosti vozaču čak i kada malo pretjeruje s gasom.

Izuzetno efikasan pogon

Iako je ova Tesla mnogo slabija od modela kojeg sam vozio prošle godine, snage još uvijek ima i više nego dovoljno. Osnovni model službenog naziva Rear Wheel Drive ima jedan motor i 283 KS. To je osjetno manje od onoga na što sam do sada navikao u Tesli, no dojam je i dalje odličan. Ubrzanja su osjetno nježnija, no još uvijek na razini sportskih sa 6,1 sekundom do 100 km/h. Međuubrzanja su dovoljna da manevre preticanja uvijek odrađujete s puno samopouzdanja. Maksimalnih 201 km/h mnogo je više od vrijednosti koje pruža većina drugih električnih auta.

Ivan Cvetković

No ono što me je posebno impresioniralo bila je potrošnja. Čak i u hladnijim zimskim uvjetima potrošnja na testu se rijetko dizala preko 20 kWh/100 km, a test sam završio s prosjekom od 16,2 kWh što znači doseg od oko 350 kilometara. S baterijom neto kapaciteta relativno skromnih 58,5 kWh u zimskim uvjetima to je više nego dobro. Uz idealne proljetne temperature ovaj automobil u kombiniranoj vožnji sigurno lako može prevaliti i 450 km uz jedno punjenje, a u gradu i više.

Mnogo tehnologije i iznenađenja

U odnosu na druge automobile zaslon i infotainment Teslinog Modela 3 je prvorazredan: kristalne rezolucije, osjetljiv, responzivan, munjevito brz i, unatoč obilju funkcija, vrlo jednostavan za korištenje, čak i tijekom vožnje. U detalje o tome što sve infotainment nudi neću previše ulaziti, samo ću spomenuti da je tu obilje funkcija za zabavu. Od nekoliko desetaka igara, funkcije za skladanje glazbe, karaoke, Netflixa, YouTubea, pa sve do pomalo bizarnih funkcija poput romantičnog ili božićnog načina rada. Tu je čak i funkcija 'Svjetlosni efekti' u kojoj možete uživati kada izađete iz auta. Kada je pokrenete, automobil će za vas, uz glazbenu pratnju, prirediti pravu koreografiju paljenjem i gašenjem svjetlosnih sklopova podizanjem i spuštanjem prozora i pomicanjem poklopca prtljažnika. Tu je i vanjski zvučnik kojeg možete koristiti za 'tulum na parkiralištu'.

Ivan Cvetković

Kao i prije, Model 3 nema ploče s instrumentima, ali moram istaknuti kako se iznenađujuće brzo i lako naviknuti pogledati malo udesno da vidite svoju brzinu na zaslonu Infotainmenta.

Korektna cijena za električne modele

Za kraj vrijedi istaknuti i cijenu - 41.990 eura za ovaj snažan automobil prepun opreme je nešto s čime se konkurencija teško može nositi, čak i kada su u pitanju auti koji nisu električni. Toliko ćete platiti osjetno manjeg i slabijeg kompakta s mnogo manje opreme. Testirani auto je desetak tisuća eura skuplji zbog jako skupe Ultra red boje za koju je potrebno nadoplatiti čak 2000 eura i još skupljeg Full Self Driving paketa koji sadrži funkcije osnovnog i poboljšanog autopilota. On košta gotovo 7500 eura, i po mojem mišljenju, bez njega se itekako može. Naime, nije riječ o pravom autopilotu već samo o vrlo sofisticiranom i dobrom sustavu poluautonomne vožnje kakve nude i mnogi drugi auti. Teslin možda radi mnogo bolje od nekih, no još uvijek je daleko od pravog autopilota.

Ivan Cvetković

Tesla Model 3 se vraća na tron klase osjetno poboljšanom kvalitetom, s još više tehnologije, još manjom potrošnjom i poželjnijim izgledom. A činjenica da mu je cijena od dolska na naše tržište pala, a ne rasla dodatan je plus i zapravo nevjerojatna u okruženju u kojem svi jako podižu svoje cijene.

Tehnički podaci