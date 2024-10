Volvo EX30 Single Motor Extended Range Ultra - Najmanji, ali ne toliko malen, i dobro proračunat

Mnogo je proizvođača automobila koji i nisu baš najbolje shvatili elektromobilnost. Odnosno, teško je reći da nisu shvatili, možda je bolje rečeno - nisu pristupili tome kako bi trebali. Tako na tržištu ima (ili je bilo) dosta električnih automobila koji su napravljeni kao da proizvođač nije mislio za ozbiljno kada ih je lansirao. Doduše, ima i modela koji su itekako dobro pripremljeni i proračunati, s namjerom da ipak privuku kupca i osiguraju mu koliko toliko solidan dojam elektromobilnosti. Mnogo je grešaka koje su napravljene, i to puno puta jer su neki mislili kako će upravo oni postaviti neke standarde, a bez da su oni pametno posloženi.

Švedsko ili kinesko postaje manje važno

Nasuprot bojnim proizvođačima tu je recimo Volvo koji izgleda kako je mnoge stvari dobro promislio prije nego li je lansirao početni model pogonjen isključivo elektromotorom. Riječ je o modelu EX30 koji je krajem protekle godine prvi puta prikazan u Zagrebu, a ovog je proljeća krenuo i u prodaju, odnosno isporuke. Model je to koji sam nedavno i sam imao priliku isprobati na domaćim prometnicama. Zašto kažem da je Volvo dobro promislio? Vjerujem kako to možemo zahvaliti i činjenici što je riječ o proizvođaču koji je već 14 godina pod 'kineskom kapom'. Volvo je dio Geely Holdinga, a dobro znamo kako je elektromobilnost daleko više napredovala upravo u Kini nego li je to na prostoru Europe.

Ivan Cvetković

Idemo redom. EX30 je najmanji, a ujedno može biti i najbrži Volvo model u gotovo 100 godišnjoj povijesti proizvodnje automobila ovog švedskog proizvođača. Riječ je o Twin Motor Performance izdanju od 428 KS i 543 Nm maksimalnog okretnog momenta, a kojem treba tek 3,6 sekundi da s mjesta postigne brzinu od 100 km/h. EX30 nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 265 centimetara. Dugačak je 423,3, visok 154,9 te širok 203,2 cm, a podnica je od tla udaljenja 16,5 centimetara. Kad automobil stoji parkiran bez ostalih vozila oko sebe, djeluje mnogo veće nego li je ustvari, a zanimljivo je što i u putničkoj kabini ove ukupne dimenzije djeluje nešto veće. Iako električan, dizajneri su uspjeli pripremiti drukčiji model, a koji je opet tipičan Volvo.

Prozračan dizajn

Jednostavnost i čisti dizajn filozofija je koja je primjetna na mnogim elementima. Kako bi se dobio dojam većeg prostora, mnogi su elementi vozila nešto tanji. Tako su recimo sama vrata tanja, ali ne zbog smanjenja sigurnosti već zbog uklanjanja nekih elemenata. Opremljena su kvakom, drškom za lakše zatvaranje i pretincem za odlaganje stvari. Istovremeno nemaju prekidače za otvaranje odnosno zatvaranje prozora, kao niti zvučnike audio sustava. Iako je testni model bio opremljen Harman Kardon Premium Sound sistemom, zvučnici su smješteni na prednju armaturu, ispod vjetrobranskog stakla. Riječ je o soundbaru s pet zvučnika. Jedan je još iza središnjeg ekrana, dodatna dva nalaze se u stražnjim vratima dok je subwoofer u prtljažniku. Rezultat - vrlo dobra zvučna kulisa u malom pakiranju, koja mi se jako svidjela. Doduše, priznam nisam toliko iskusan u audio ocjenjivanju, no ovdje svakako ide palac gore.

Ivan Cvetković

Čistom dizajnu u prilog ide činjenica kako EX30 nema instrumente ploče već se sve bitne informacije nalaze na 12,3-inčnom središnje smještenom ekranu, a na što smo do sada već navikli kod Teslinih modela. Maloprije spomenuti 'izostanak' prekidača za podizanje stakala na vratima, nadomješten je onima na središnjem dijelu između vozačevog i suvozačevog sjedala, na naslonu za ruku. Tako istima ima pristup i vozač i suvozač, a što je u konačnici i jeftinija izvedba. Naravno, to je ipak nešto na što se treba naviknuti, jer svima je 'normalno' da su ti prekidači na vratima. Tu je i senzorno osjetljiva tipka za prebacivanje funkcija ove dvije tipke s prednjih na stražnja stakla.

Google usluge

Malena je prilagodba potrebna i na središnje smješten ekran, a na kojem se nalaze sve bitne funkcije. Tako se i bočni retrovizori podešavaju na ekranu, ali i otvara pretinac za rukavice ispred suvozača. Da, nije to ništa novo u svijetu električnih automobila, ali ipak je potrebna prilagodba. Kao što sam već spomenuo, velika je tu sličnost s Teslom, a po sličnoj su logici posložene i funkcije na samom ekranu. To znači da nije teško pronaći ono što vam je potrebno, no ipak nije tako jednostavno kao s fizičkim tipkama odnosno prekidačima. Naravno, i to je još jedan način uštede za samog proizvođača jer u konačnici vozilo je sačinjeno iz manje dijelova. Ipak, nije baš sve na središnjem ekranu jer se ipak nekim funkcijama može upravljati putem tipki na multifunkcionalnom upravljaču. Volvo je prije koju godinu započeo s korištenjem Google usluga (uključuju Google Assistant, Google Maps i Google Play Store), a koji u modelu EX30 rade jako dobro. Navodno je moguće mnogim funkcijama upravljati i putem Volvo aplikacije, no nažalost nisam imao pristupne podatke kako bi istu mogao i koristiti.

Ivan Cvetković

Zanimljivost putničke kabine je i u vrlo dobroj prostranosti. Čisti dizajn s naglašenim minimalizmom znači da je ostavljeno dosta prostora za putnike, i više od onog što se očekuje za najmanji Volvo u ponudi. Korišteno je dosta recikliranih materijala, a izvedba u unutrašnjosti djeluje solidno čvrsto i dosta izdržljivo.

Gradski model kojime možete i na put

Normalno da se od najmanjeg modela u ponudi ne očekuje izdašan prtljažnik, pa je tu na raspolaganju prostor od 318 litara obujma, ali ima i dvostruko prilagodljivo dno. Smještaj kablova za punjenje baterija moguć je i u spremniku ispod haube, u tzv. frunku (front trunk) od 19 litara. Znamo kako su električni automobili izvrsni u gradu, no mnogi se pitaju kakvi su kad morate do nešto udaljenije destinacije. Naravno, bio je to dovoljan povod da se Volvom EX30 zaputim i do Zadra. Vjerujem kako već znate da više preferiram staru cestu koja ipak nudi i daleko više vozačkog gušta u odnosu na vožnju autocestom.

Ivan Cvetković

Put je to koji je od posljednjeg punjenja baterije trajao 306 kilometara, a s obzirom na to da je prosječna brzina kretanja na kraju bila okruglo 70 km/h, vjerujem kako vam je jasno da ga nisam štedio. Naravno, uz visoku dozu sigurnosti kako za sebe, tako i za ostale sudionike u prometu. Smatram kako je prosječna potrošnja od 17,4 kWh/100 kilometara i više nego dobra na ovakvom putu. Znači, do Zadra sam stigao tako da je baterija osiguravala domet od još 83 kilometra, odnosno preostalo je 18% njenog kapaciteta. Tome je svakako pridonijela i to što je testni primjerak opremljen većom baterijom, konkretno radi se o 64 kWh verziji. Nakon ovakvog puta dobra je opcija mogućnost brzog punjenja od 153 kWh, no nažalost na mojoj destinaciji nisam za to pronašao adekvatan punjač.

One Pedal funkcija

Korisna je i One Pedal funkcija koja omogućava vožnju samo pritiskom na papučicu gasa, a njenim otpuštanjem kreće i jače kočenje pa su vrlo rijetke situacije da se treba koristiti i sama kočnica. Automobil je udoban, a pored toga i dosta dobro izoliran pa nema previše buke okoliša koja dopire i putničku kabinu. Nakon Core i Plus razina opreme, najbogatija nosi ime Ultra, kao i testni primjerak. Testni je primjerak postavljen na 19-colne Aero naplatke s 5 krakova te Vapour Grey boju.

Tako opremljena verzija ima cijenu 50.617 €. Da je malo, i nije, no ono što je bitno - Volvo EX30 je dobro posložen automobil.

Ivan Cvetković

Da je Volvo napravio dobar posao s modelom EX30 pokazuju prodajni rezultati. Naravno, hrvatsko tržište tu nije toliko bitno, ipak je daleko reprezentativnije ono europsko. Tako prema podacima agencije za istraživanje tržišta Jato Dynamics, Volvo EX30 u prvoj je polovici godine bio treći najtraženiji električni model. Nakon Teslinih Model Y i Model 3, Volvo EX30 prodan je u 36.980 primjeraka, i time iza sebe ostavio modele MG4, VW ID.4 i ID.3, Škodu Enyaq, Volvo EX40, BMW iX1, Audi Q4...

Tehnički podaci