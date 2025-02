Predstavljen prvi potpuno funkcionalni leteći automobil koji može i voziti i letjeti

Model A ima domet cestovne vožnje od 322 kilometra i leta od 177 kilometara, s početnom cijenom od 300.000 dolara, koja uključuje balistički padobran - za slučaj da let završi prije planiranog slijetanja. Model Z, planiran za 2035. godinu, bit će dostupan po znatno pristupačnijoj cijeni od 35.000 dolara

Kalifornijski startup Alef Aeronautics uspješno je demonstrirao prvi potpuno funkcionalni leteći automobil koji može voziti cestom i okomito poletjeti. Tvrtka je objavila videozapis koji prikazuje kako njihov prototip Alef Model Zero prelazi iz vožnje po cesti u let, što odmah priziva sjećanja na filmove i romane u kojima su isto tako letjeli automobili.

Podhvat kao i let braće Wright?

Testni let održan je 19. veljače na zatvorenoj cesti u ruralnom području Kalifornije uz sigurnosne protokole. Alef Model Zero, ultralaka verzija planiranog komercijalnog modela, pokazao je svoje mogućnosti vozeći do parkirnog vozila, aktivirajući način leta te se uzdižući kako bi prešao prepreku prije slijetanja i nastavka putovanja cestom.

Jim Dukhovny, izvršni direktor i suosnivač Alef Aeronauticsa, tvrdi da se radi o povijesnom događaju: "Nadamo se da će imati sličan učinak kao i let braće Wright koji je potaknuo razvoj potpuno novih zrakoplovnih industrija."

Testiran specijalizirani ultralaki prototip

Alef Model Zero koristi distribuirani električni pogonski sustav s osam električnih motora koji pokreću propelere integrirane u karoseriju vozila, dimenzija oko 5,2 metara dugo i 2,1 metara široko. Takav dizajn omogućuje okomito polijetanje i slijetanje, što je ključno za urbana područja gdje klasične uzletne staze nisu moguće. Dok je testni let izveden sa specijaliziranim ultralakim prototipom, Alef Aeronautics razvija Alef Model A, komercijalnu verziju letećeg automobila. Model A predviđen je za dva putnika te domet vožnje od 322 kilometra i domet leta od 177 kilometara. Vozilo ima futuristički dizajn s rotirajućom kabinom koja pruža vidljivost od 360 stupnjeva tijekom leta.

Ugrađeni padobran za cijelo vozilo

Promatračima i entuzijastima prva pomisao kad vide takvo vozilo je sigurnost, ali u Alef Aeronautics tvrde da je to već ugrađeno. Model A imat će redundantne kritične komponente, tehnologiju za otkrivanje i izbjegavanje prepreka te sigurnosni balistički padobran za cijelo vozilo.

3.300 prednarudžbi za Model A

Napredak tvrtke privukao je pozornost ulagača i potencijalnih kupaca. Alef Aeronautics osigurao je potporu Tima Drapera, ranog ulagača u Teslu i SpaceX. Tvrtka je već primila više od 3.300 prednarudžbi za Model A, čija će maloprodajna cijena biti 300.000 dolara kada uđe u proizvodnju.

Alef Aeronautics planira započeti proizvodnju Modela A krajem 2025., s mogućim isporukama tijekom 2026. Tvrtka također razmatra buduće projekte, uključujući planove za pristupačniji model s četiri sjedala nazvan Model Z, čije je predstavljanje planirano za 2035. uz procijenjenu cijenu od 35.000 dolara.

Propisi, infrastruktura, sustavi upravljanja...

Međutim, prije nego što leteći automobili postanu uobičajena pojava, tu su regulatorne prepreke, razvoj infrastrukture i sustavi upravljanja zračnim prometom. Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) dodijelila je Alef Aeronauticsu posebnu potvrdu o plovidbenosti koja omogućuje eksperimentalne letove, no šira certifikacija za komercijalnu uporabu tek se treba razmatrati.

I drugi pokušavaju letjeti

Model A će biti pravi automobil za cestu iako mu je brzina samo do 40 km/sat. To ga stavlja u posebnu kategoriju, za razliku od eVTOL letjelica koje razvijaju Honda, Hyundai, BMW i druge tvrtke, koje su zapravo samo napredni helikopteri jer mogu samo letjeti.

Trenutno postoji nekoliko fascinantnih koncepta letećih automobila koji privlače pažnju svjetske javnosti. Slovački AirCar, razvijen od strane Klein Vision, može se pretvoriti iz automobila u avion za samo 3 minute i već je uspješno testiran s letovima između gradova. Nizozemski PAL-V Liberty predstavlja inovativni hibrid između automobila i žirokopetera, dok Terrafugia TF-X donosi električni vertikalni uzlet i slijetanje s naprednim automatskim pilot sistemom. Slovački Aeromobil 4.0 impresionira svojim preklopnim krilima i hibridno-električnim pogonom, postižući brzine do 360 km/h u zraku. Joby Aviation se fokusira na razvoj električnog zračnog taxija, idealno tihog za gradske sredine. Njemački Volocopter već provodi testiranja u nekoliko europskih gradova, a njihov sunarodnjak Lilium Jet sa svojih 36 motora planira revolucionirati međugradski prijevoz. Međutim, većina ovih projekata još uvijek prolazi kroz faze razvoja i testiranja, te moraju zadovoljiti stroge sigurnosne standarde prije nego što postanu dostupni za komercijalnu upotrebu.