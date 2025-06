Blagi rast prodaje predvode VW i Škoda, no više razloga za veselje ipak imaju u Renaultu i Opelu

Ušli smo prvi ljetni mjesec, a znači da je pravo vrijeme vidjeti tko se kako pripremio za turističku sezonu. Dakako, mislimo na rent-a-car tvrtke koje te pripreme obavljaju već od ožujka, a nastavile su i tijekom svibnja. Prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus proteklog je mjeseca u Hrvatskoj registriran 8531 novi osobni automobil. To znači da je pristiglo 250 vozila, odnosno 3,02% više u odnosu na isti mjesec lani. Dobar dio tih registracija odnosi se i na vozila koja su pripremljena za rent-a-car tvrtke. Ipak, idemo vidjeti redom tko je kako prošao.

Škoda Octavia

Prva pozicija je uz 1188 vozila pripala Volkswagenu, a drugoplasirana Škoda zaostaje tek za 70 vozila. Obje marke time su ostvarile za 73 do 77 vozila, odnosno nešto malo više od 6% slabiji rezultat nego li je to bilo godinu ranije. Treća je pak pozicija pripala Opelu uz 773 vozila, a čime je ostvario porast od 193 vozila, odnosno 33,28%. Samo 60 vozila manje bilježi četvrtoplasirani Renault, a koji je time za 202 primjerka, odnosno 39,53% bolji nego lani.

Najtraženije marke - svibanj 2025.

marka kom % 1 Škoda 1118 13,11% 2 Volkswagen 1188 13,93% 3 Opel 773 9,06% 4 Renault 713 8,36% 5 Suzuki 487 5,71% 6 Toyota 392 4,60% 7 Hyundai 360 4,22% 8 Ford 342 4,01% 9 Dacia 341 4,00% 10 BMW 300 3,52% 11 Audi 285 3,34% 12 Kia 272 3,19% 13 Citroen 265 3,11% 14 Peugeot 229 2,68% 15 Seat 208 2,44% 16 Mercedes 151 1,77% 17 Nissan 118 1,38% 18 Cupra 115 1,35% 19 Mazda 113 1,32% 20 MG 103 1,21% 21 Volvo 101 1,18% 22 Jeep 95 1,11% 23 Forthing 73 0,86% 24 Fiat 64 0,75% 25 Mini 63 0,74% 26 Geely 54 0,63% 27 BYD 41 0,48% 28 Porsche 35 0,41% 29 SsangYong 31 0,36% 30 Alfa Romeo 25 0,29% 31 DS 17 0,20% 32 Honda 14 0,16% 33 Subaru 12 0,14% 34 Lexus 10 0,12% 35 Land Rover 8 0,09% 36 Tesla 8 0,09% 37 Bentley 2 0,02% 38 Mitsubishi 2 0,02% 39 Jaguar 1 0,01% 40 Omoda 1 0,01% 41 Rolls-Royce 1 0,01% ukupno 8531 100%

Pored Opela i Renaulta, razloga za slavlje sigurno imaju i u Fordu. Naime, ova je marka proteklog mjeseca imala 342 registracije, a čime je bila bolja od Dacije, BMW-a, Kije, Audija... Ujedno, to je za Ford 195 vozila odnosno 132,65% bolji rezultat nego li je bio tijekom svibnja 2024. godine. Time je Ford imao, među top 20 modela, najbolji porast gledan u postotku, a Renault količinski. U suprotnom smjeru gledajući, loš je rezultat ostvario Peugeot uz 229 registracija, a što je za njih 111 odnosno 32,65% slabije nego lani.

Značajan rast prodaje kineskih modela

Zadnje vrijeme teško da prođe tjedan, dva a da nismo najavili dolazak neke nove kineske marke na domaće tržište ili pak bili na prezentaciji nekog novog kineskog modela koji je upravo pristigao u Hrvatsku. Razlog je to da vidimo gdje su kineske marke bile proteklog mjeseca. Stigle su do 272 vozila, dok su istom razdoblju lani imale njih 209. Na razini prvih pet mjeseci, stigli smo do 901 primjeraka, naspram lanjskih 527. To je porast od gotovo 71%!

BYD Seal U Ivan Cvetković

Idemo dalje vidjeti kakvi su pogonski strojevi tih novih modela koji su nam pristigli ove godine. Najmanje su zastupljeni električni modeli, a što nije nimalo za čudit znamo li da mnogi s nestrpljenjem čekaju hoće li biti ovogodišnje runde poticaja. Tijekom svibnja smo dobili tek 53 nova električna modela, a najveći dio, njih 12 odnosi se na modele marke BYD koja je tek pristigla u Hrvatsku. Stiglo je i 8 novih Tesla modela, po 6 Hyundaija i Porschea, 4 Škode, po tri VW-a, Renaulta i BMW-a... Ukupno smo ove godine došli do tek 347 električnih automobila, a čime čine tek 1,1% ukupnog tržišta. Lani je u ovo doba bilo 537 električnih modela, a čime su činili 1,8% tržišta.

Zastupljenost električnih modela je poražavajuća

Na tek 2% tržišta, uz 644 vozila su modeli tvornički opremljeni plinskim instalacijama. Nekad iznimno popularni dizelaši su na 3813 vozila, odnosno 11,7% tržišta, a već odavno su ih nadmašili hibridi. Upravo hibridni modeli čine 37,2% tržišta uz 12.084 automobila. Preostalih 48% odnosno 15.590 vozila odnosi se na benzinske inačice.

Renault 5 Ivan Cvetković

Najtraženiji model proteklog mjeseca ponovno je bila Škoda Octavija. To je prvi puta ove godine da je Octavija bila vodeći model na mjesečnoj razini, a što nije utjecalo na to da je ukupno tijekom prvih pet mjeseci najtraženiji model. Na drugo mjesto se smjestio VW T-Cross, a što nije iznenađenje. Iznenađenje je pak Ford Tourneo Courier koji je uz 213 primjeraka bio šesti najtraženiji model tijekom svibnja. Pored 497 primjeraka Corse, u Opelu su sigurno ponosni i na 206 primjeraka modela Mokka. Tako su ova dva modela zajedno ubilježila 703 primjeraka, u odnosi na 70 jedinica koje se odnose na sve ostale Opel modele.

20 najtraženijih modela - svibanj 2025.

model kom % 1 Škoda Octavia 550 6,45% 2 Volkswagen T-Cross 515 6,04% 3 Opel Corsa 497 5,83% 4 Renault Clio 367 4,30% 5 Renault Captur 255 2,99% 6 Ford Tourneo Courier 213 2,50% 7 Opel Mokka 206 2,41% 8 Škoda Kamiq 204 2,39% 9 Suzuki Vitara 201 2,36% 10 Citroen C3 196 2,30% 11 Volkswagen Tiguan 187 2,19% 12 Volkswagen Golf 183 2,15% 13 Seat Ibiza 168 1,97% 14 Dacia Duster 166 1,95% 15 Suzuki Swift 158 1,85% 16 Toyota Yaris Cross 145 1,70% 17 Volkswagen Taigo 137 1,61% 18 Suzuki SX4 128 1,50% 19 Dacia Sandero 115 1,35% 20 Ford Kuga 115 1,35% 21 ostali 3825 44,84% ukupno 8531 100,00%

Od luksuznijih modela tijekom svibnja su stigla dva Bentleya i jedan Rolls-Royce. Tako smo ove godine stigli do čak 8 primjeraka Bentleya i 3 modela Rolls-Roycea. Govorimo li o Bentleyu, ove je godine stigao jedan primjerak modela Bentayga, a koji je registriran za zagrebačkom području. Četiri primjerka odnose se na model Continental GT, i to tri sa splitskog i jedan sa zagrebačkog područja. Tri su primjerka Continental GTC, po jedan na području Nove Gradiške, Splita i Zagreba. Sva tri primjerka luksuznog Rolls-Royce odnose se na model Cullinan, po jedan u Osijeku, Splitu i Zagrebu.

Na godišnjoj razini, stigli smo do 32.478 registracija, a što je za njih 1909 odnosno 6,25% više nego li je bilo lani. Količinski najveći rast bilježi Renault, i to uz 869 vozila više odnosno 34,73%. Među prvih top 20 modela najveći postotni rast bilježi Cupra uz plus veći od 104%. Najveći količinski manjak u istom društvu bilježi Citroen uz 231 vozila manje, dok u postotku Seat ima manjak od 37,8%.