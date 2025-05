Lidari za autonomnu vožnju mogu oštetiti kamere na mobitelima

Nikad nemojte izbliza snimati senzore autonomnih vozila ako ne želite trajno oštetiti kameru svojeg mobitela – to je poruka koja se može izvući iz videa, osvanuloga na Redditu ovih dana. U njemu vidimo kako netko pokušava mobitelom snimiti "grbu" na krovu Volva EX90, koja krije lidar sklop za poluatonomnu vožnju.

Puls smrti za piksele

Kao što znamo, lidar je zasnovan na laserskom mjerenju udaljenosti predmeta od senzora. To se mjerenje obavlja slanjem laserskih pulsova u infracrvenom spektru do 640.000 puta u sekundi i mjerenju njihovog vremena povratka u senzor. To računalu daje podatke o trodimenzionalnom prostoru oko vozila, čime AI sustavi dobivaju detaljnu prostornu mapu i mogu "vidjeti" predmete, oblike, čak i kroz kišu i maglu, znati njihove udaljenosti, brzine i ostale karakteristike.

Takvo lasersko pulsiranje širi se u svim smjerovima, pa je nemoguće u određenom trenutku znati kamo je pojedina zraka usmjerena. No, isto tako teško ju je i izbjeći ako se nalazite u vidokrugu lidara – što je zorno prikazano na priloženom videu. Kako se snimatelj mobitelom približio senzoru, na snimci su postali vidljivi ljubičasti "mrtvi pikseli", rezultat direktnog pogotka laserske zrake u CMOS senzor kamere.

Bitno je napomenuti da se ovakvo oštećenje može dogoditi samo na optičkim senzorima posebno osjetljivima na valnu duljinu u kojoj pojedini lidar emitira svoje zrake, a vrlo vjerojatno samo ako ga se snima izbliza (u ovom slučaju telefoto lećom), fokusirano na senzor i s manjim otvorom blende, što snažnije fokusira zrake na čip. Svi slični komercijalni sustavi lidara u skladu su s zahtjevima za lasere "klase 1", pa su potpuno sigurni za ljudske oči te nemaju dovoljnu snagu za naštetiti ljudskom zdravlju.