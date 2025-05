Nevjerojatna vuča automobila po autocesti – lancem u rikverc

Potpuno nevjerojatni kadrovi opasnog i ludo nesigurnog tegljenja automobila zabilježeni su kod Houstona u Teksasu. Nešto što je naizgled trebala biti obična vuča vozila pretvorilo se u "ples" automobila po autocesti, koji je mogao završiti s ozbiljnim posljedicama. Uzrok cijelom tom suludom prizoru jest pokušaj vuče Saaba 9-3 SUV-om, pomoću lanca, ali privezanoga – naopako, tako da se Saab zapravo kreće unatrag dok ga SUV vuče za sobom.

To je dovelo do gubitka kontrole i kaotičnog vrludanja automobila koje traje i traje, a vozačica u "vučnom vozilu" uopće se ne obazire na to već nastavlja vožnju. Kad se snimatelj primaknuo, uvidio je da se vozačica smiješi, valjda nesvjesna opasnosti, dok je osoba u poludjelom Saabu očito morala pretrpjeti dosta straha.

Posljedica svega jest da će nesavjesni počinitelji biti kažnjeni zbog nesigurne vožnje. Ozlijeđenih srećom nije bilo, a Saab je pretrpio nemalu štetu, kao što se i na videu može primijetiti.