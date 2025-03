Prije početka utakmice hrvatske reprezentacije nije dobro prošla promocija električnog VW ID.3

U sinoćnjem susretu Francuske i Hrvatske loptu je prije početka utakmice na teren dovezao model Volkswagenovog električnog automobila ID.3, no nakon tog je zadatka ostao nepomično stajati na terenu

Uoči početka uzvratne utakmice četvrtfinala Lige nacija između Francuske i Hrvatske protekle večeri, odigrane na Stade de Franceu, došlo je do pomalo neobične situacije koju je izazvao – električni model automobila na daljinsko upravljanje. Kao dio reklamne kampanje, taj je model električnog automobila Volkswagen ID.3 korišten kako bi dostavio loptu na centar terena i omogućio početak susreta.

Mbappé spasio stvar

Autić je to obavio, igrači su s njega uzeli loptu, da bi on potom prešao pola metra i stao kao ukopan. Budući da je došlo do kvara ili pražnjenja baterija, a utakmica je morala započeti na vrijeme, zaustavljeni model auta netko je morao ukloniti. Tog se zadatka prihvatila mlada zvijezda francuske reprezentacije i Real Madrida Kylian Mbappé, pa je njegova slika s Volkswagenom u rukama vrlo brzo obišla svijet.

Pomaknuo ga je s centra i predao službenoj osobi Volkswagena, a viralno širenje tog trenutka sigurno nije dobra reklama za njemački koncern, kakvoj su se možda nadali. Snimku zabavnog događaja možete pogledati na stranicama SportKluba.

Volkswagen je sličan autić prvi puta javnosti bio predstavio na otvaranju Eura 2020 (odigranoga 2021. godine). Tada je to bio model Volkswagena ID.4, nadimka "Tiny Football Car".