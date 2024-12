Otkačeni Rusi složili plug-in e-Ladu 4x4 koja za pogon koristi - ručne bušilice

Naši stari poznanici, Rusi s YouTube kanala Garage 54, ponovno su pratitelje obradovali jednom ludom preradom – dakako, Lade. Ovog puta u staru su limuzinu odlučili, u skladu s modernim trendovima na tržištu, ugraditi elektromotore i pretvoriti je u plug-in model. No, učinili su to baš kako bismo to od njih i očekivali, na sebi svojstven uradi sam način.

Lada je tako dobila pogon 4x4 čiju osnovu čine (za razliku od nedavnih motornih pila) ručne bušilice. Po jedna je postavljena izravno na poluosovinu svakog od kotača, žice s prekidača produljene su, pa su oni montirani na "kontrolnu ploču" smještenu u kabini, pored vozača. Tako se kontrola gasa nalazi nadohvat ruke, ali je sigurno izazovno na taj način neovisno upravljati svakim od motora i primjenjivati torque vectoring okretanjem potenciometara na plastičnim šalterima.

Da doživljaj plug-ina bude potpun, automobil zaista treba uštekati u struju, koja napaja pogonske bušilice. Tako se Lada može voziti samo ako imate dovoljno dug produžni kabel. No, kad su vidjeli da stvar funkcionira, dovitljivi su majstori poput onih iz crtića A je to na krov Lade postavili generator, u njega ukopčali spomenuti produžni kabel, pa tako dobili vjerojatno prvu u svijetu e-Ladu 4x4.

U prvom testu njome su postigli i vratolomnu brzinu od – 24 km/h!

Avanturu prerade i prvu vožnju pogledajte u nastavku.