Volkswagenov legendarni kombi T1 postao – helikopter

Serviser zrakoplova Chuck Jurgen Teschke ima neobičan hobi. Vlastitim rukama, umijećem i znanjem pretvara cestovna vozila u – helikoptere. Do sada je već na taj način preradio jedan traktor i kamion, razni "frankenštajnovski" projekti nisu mu strani, a najnoviji je vjerojatno ljubiteljima klasičnih automobila i najatraktivniji. U njemu ovaj stručnjak svoja gotovo četiri desetljeća iskustva koristi kako bi u helikopter pretvorio Volkswagenov legendarni kombi Transporter T1, poznat i kao Hippie Van.

Prizemljene instalacije

Kanadski entuzijast uzeo je školjku možda i najpoznatijeg kombija na svijetu, pa je odlučio spojiti s trupom helikoptera Airbus H125. Na taj bi način letjelica dobila kabinu prepoznatljivog oblika, odnosno Hippie Van bi dobio rep, stajni trap i rotore. Nije potrebno reći da je za taj posao trebalo značajno modificirati kako donora trupa tako i karoseriju kombija, sve kako bi se oni mogli spojiti u jedno. Za sada još nedostaje poneki detalj, elise i uređenje kabine.

Cijeli proces nastanka ovog neobičnog spoja kombija i helikoptera može se pratiti na autorovom Facebooku, no nažalost, ne treba očekivati da VW-kopter ikad poleti. To, naime, nije Teschkeov cilj, kao niti s dosadašnjim preradama. On ih stvara tek kako bi bili statične skulpture, zabavni projekti koji će se uklopiti u njegovu kolekciju "frankenkoptera".