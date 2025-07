Pilot medicinskog helikoptera u Poljskoj se proslavio – plativši parking

Tijekom jedne medicinske intervencije pilot zračne hitne medicinske pomoći sletio je u centar grada, a budući da je privremeno bio parkiran u zoni naplate, otišao je do automata i platio parkiranje

Na jugu Poljske, u mjestu Prudnik, blizu granice s Češkom, prije nekoliko se dana dogodio hitan slučaj u kojem je morao intervenirati helikopter tamošnje medicinske hitne službe. Pilot helikoptera pronašao je pogodno mjesto za sletjeti i spustio se u centar grada, na maleni trg koji služi i kao parkiralište za automobile.

Platio, iako nije morao

Dok je posada hitne pomoći iz njega spašavala jedno lakše ozlijeđeno dijete, pilot je, kao što bi to učinio i da je tamo stigao autom, odšetao do parkirnog automata te platio pola sata parkiranja. Vratio se do letjelice, postavio parkirnu kartu pod vjetrobran, a kasnije je fotografije tog slučaja služba hitne medicinske pomoći podijelila na svojem računu Facebooku, pohvalivši pilota za profesionalnost i postupanje u skladu sa slovom zakona.

Komentatori na društvenoj mreži puni su hvale za ovaj potez, koji, ispostavit će se, ipak nije bio nužan. Naime, u Poljskoj su hitne službe izuzete od plaćanja parkiranja, pa je ovdje riječ tek o simpatičnom iskazu dobre volje – na kojem će mu vjerojatno biti zahvalni kontrolori naplate parkiranja i lokalni policajci.