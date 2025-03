Vidite li na ovoj fotografiji garažna vrata? Prizor iz Barcelone hit je na Internetu

U Barceloni, planski izgrađenom gradu sa širokim avenijama, normalan je prizor vidjeti automobile parkirane na označenim parkirališnim mjestima uz cestu, no stanovnici često parkiraju u vlastitim garažama. One su u pravilu locirane u stambenim zgradama ili kompleksima i namijenjene su stanovnicima ili vlasnicima objekata u blizini, a u njih se ulazi izravno s kolnika. Najčešće su zatvorene pokretnim rolo-vratima, koje ponekad krase i grafiti, no garaža s ovog videa ima sasvim poseban dizajn.

Automatska vrata garaže s ovog videa, koji se viralno širi Internetom, izvana su potpuno uklopljena u pročelje zgrade. Na sebi nose dio fasade, vjerojatno načinjen od kakve lagane imitacije kamena, pa kad su zatvorena gotovo ih je nemoguće primijetiti. Privatna garaža ima vlastiti kolni ulaz, oznaku da se na njemu ne smije parkirati te mehanizam za automatsko otvaranje i zatvaranje, kojim se upravlja na daljinu. Slažemo se da bi svakoj zgradi s garažom dobro došli spretni dizajneri i majstori poput onih koji su ovo osmislili.