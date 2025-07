Unikatna Volkswagen Buba pretvorena u limuzinu prodaje se u Montereyu

Jedinstvena limuzinska Volkswagen Buba iz 1969. godine, koju je tada bio naručio poznati distributer Volkswagena i Porschea te amaterski vozač utrka John von Neumann, postala je toliko ekstravagantna da je potaknula Volkswagen of America na pokretanje nacionalne marketinške kampanje pod naslovom "Buba od 35.000 dolara".

John von Neumann bio je utjecajna figura na automobilističkoj sceni SAD-a. Austrijski emigrant iz Beča, preselio se u Kaliforniju uoči Drugog svjetskog rata te je odigrao ključnu ulogu u popularizaciji utrka sportskih automobila, kao i u ranom uspjehu Porschea i Volkswagena u Americi. Za potrebe svoje tvrtke, koja je prodavala automobile tih marki, naručena je ova Buba limuzina, kasnije prozvana "Rollswagen", a do danas ostaje unikatni primjerak. Aukcijska kuća RM Sotheby's sada ima zadatak prodati je u sklopu nadolazećeg Monterey Car Weeka.

RM Sotheby's

Bogata povijest vozila

Buba-limuzina započela je svoj život kao standardni model, proizveden 8. listopada 1968. godine, originalno isporučen u crnoj boji s interijerom od crvene umjetne kože i motorom od 1.500 cm3. Automobil je zatim prevezen u Kaliforniju, gdje je produžen za 101,6 centimetara, dosegnuvši ukupnu dužinu od impresivnih 5 metara. Za postizanje tvorničkog izgleda korišteni su originalni VW dijelovi gdje god je to bilo moguće, uključujući prilagođena stražnja vrata i pragove.

RM Sotheby's

Tijekom prerade stražnji dio oplemenjen je sivom engleskom tkaninom, a prednji dio crnim vinilom, odvojen staklenom elektrificiranom pregradom. Dodana luksuzna oprema uključuje detalje od mahagonija, minibar, interkom, Phillipsov audio sustav s pet zvučnika, zvučnu izolaciju i električne prozore. Kako bi se kompenzirala dodatna težina od 180 kilograma, ugrađen je snažniji motor od 1.600 cm3.

RM Sotheby's

U povijesnoj dokumentaciji navodi se da je "Rollswagen" prevezao glumca Johna Waynea na dodjelu Oscara 1970. godine. Automobil je i sam postao zvijezda, da bi ga 1972. von Neumann prodao zajedno s kompanijom, natrag Volkswagenovoj američkoj podružnici. VW je nastavio promovirati vozilo do 1977., da bi ga 1979. prodao na aukciji. Pobjednik aukcije bio je Chick Iverson, istaknuti trgovac automobilima i blizak prijatelj Johna Waynea. On je zadržao limuzinu do 1996., kada ju je prodao Lorenzu Pearsonu, osnivaču tvrtke za VW dijelove West Coast Metric, koji joj je vlasnik i danas – sve do nadolazeće aukcije. Sotheby's očekuje da će na njoj biti postignuta cijena između 150 i 200 tisuća dolara.