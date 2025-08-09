Youtuber izradio "naopaki" kamionet koji juri 110 km/h – u rikverc

Američki youtuber sa svojim je timom okrenuo karoseriju kamioneta za 180°, stvorivši potpuno funkcionalno vozilo koje na cesti izgleda kao da juri velikom brzinom unatrag

Američki youtuber Westen Champlin sa svojim je timom uspješno realizirao još jedan neobičan automobilistički projekt: konstruirao je kamion koji je u potpunosti "okrenut", odnosno izgleda kao da vozi unatrag. Projekt je započeo kupovinom crvenog Dodge Ram kamioneta koji je poslužio kao osnova za ovu jedinstvenu preinaku. Cilj je bio rotirati kompletnu karoseriju vozila – kabinu i teretni prostor – za 180 stupnjeva, kako bi se stvorila iluzija da se vozilo po cesti kreće u rikverc.

Zbunio i policiju

Proces izgradnje započeo je potpunim rastavljanjem unutrašnjosti i skidanjem kabine i teretnog sanduka s okvira kamiona. Tim je zatim pomaknuo kabinu na prednji dio okvira, a kako bi se napravilo mjesta za motor, koji je sada smješten straga, uklonjen je i veći dio teretnog sanduka. Nakon instalacije upravljača, mjenjača i pedala, tim je dodao i jedinstveni detalj – ispušnu cijev koja izlazi izravno kroz poklopac motora.

Nagradno pitanje: u kojem smjeru vozi ovaj kamionet? Westen Champlin / YouTube screenshot

Za prvu probnu vožnju, Champlin se odvezao do obližnjeg restorana, okladivši se da ga policija neće zaustaviti više od 20 puta. Iako ga je odmah zaustavila jedna patrola, no policajci su bili više zadivljeni vozilom nego željni napisati mu kaznu. Unatoč tome što je na pokusnoj vožnji vozio brzinom od oko 110 km/h i prošao pored brojnih policijskih patrola, Champlina više nisu zaustavljali niti je bio kažnjen, čime je dobio okladu. Neobično vozilo privuklo je veliku pažnju na cesti, a na kraju se pokazalo kao potpuno funkcionalno, uz tek manje tehničke probleme.

Priča o izradi "naopakog" kamioneta i avantura probne vožnje dokumentirana je u videu, koji je već prikupio preko 4,6 milijuna pregleda.