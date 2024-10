Dolby Atmos u Mercedesima: Glazbeni studio na kotačima

Mercedes-Benz demonstrirao nam je kako nastaje glazba producirana za standard Dolby Atmos, kako se ona reproducira na profesionalnoj studijskoj opremi te kako se to iskustvo potom seli u automobile

Mercedes-Benz na glasu je kao marka koja se fokusira na napredne tehnologije i razvoj visokokvalitetnih vozila, a posljednjih se godina pozicionira gotovo isključivo kao proizvođač luksuznih modela s elektrificiranim pogonima. Na nedavnom medijskom događaju "Plug-In Music" predstavljene su dvije njihove tehnološke inovacije: napredna EQ hibridna tehnologija pogonskih sklopova, dostupna u preko 30 modela te napredni digitalni audio sustav unutar vozila.

Ta kombinacija tehnologije zvuka i pogona pokazuje da se različiti aspekti automobilske industrije mogu povezati u modernim modelima i njihovoj opremi. Osim što aktivno provodi proces elektrifikacije pogonskih sustava, Mercedes-Benz nastoji kupcima pružiti i jedinstveno iskustvo zabave, tj. reprodukcije multimedijskih sadržaja unutar vozila. Bilo da se radi o programima udobnosti, sustavu ekrana MBUX Hyperscreen ili audio tehnologiji Dolby Atmos, Mercedes-Benz ističe da želi ponuditi višeosjetilni doživljaj. Ovoga puta naglasak je bio na glazbi stvorenoj u 3D tehnici Dolby Atmos, u kojoj se može uživati u nizu Mercedesovih modela danas dostupnih na tržištu.

Iz studija u kabinu

Kako bismo doživjeli cijelu priču o nastanku te glazbe, od ideje preko studija do slušanja u pokretu, posjetili smo prvi referentni studio za Dolby Atmos u Njemačkoj i široj regiji, danas jedan od vodećih svjetskih produkcijskih studija u tom području, msm studios u Münchenu. Tamo nam je osnivač studija Stefan Bock u detalje opisao svoj poslovni put, od prvog studija za stvaranje surround glazbe, pa do prvog specijaliziranoga za Dolby Atmos, osnovanoga desetak godina prije nego što je ta tehnologija uopće došla do "običnih" krajnjih korisnika. Naglašava kako je šira javnost za Dolby Atmos saznala tek kad je podršku za njega uveo Apple Music.

Njegov studio za produkciju u standardu Dolby Atmos opremljen je sustavom PMC zvučnika konfiguraciji 9.3.4 (9 u razini uha, 3 subwoofera na tlu te 4 zvučnika na stropu), kao i softverom za produkciju. U tim kontroliranim uvjetima nastaju intrigantni glazbeni i zvučni uraci, koji se, za najbolji doživljaj, moraju i reproducirati na sustavu s podrškom za Dolby Atmos u pomno osmišljenoj i konfiguriranoj prostoriji.

Međutim, budući da oblici soba i namještaj u njima mogu u domovima biti izvedeni na bezbroj načina, tamo je teško postići idealan zvučnički setup, kaže Bock, no okruženje i smještaj slušatelja sasvim su predvidivi u – automobilima. Stoga je i logično bilo pokušati surround sustave u njima prilagoditi za ovaj sustav reprodukcije. Partnerstvo studija msm s Appleom i Mercedes-Benzom u konačnici je izrodilo i projekt donošenja te relativno nove audio tehnologije u Mercedesove automobile. Mercedes-Benz bio je tako prije dvije godine prva marka u svijetu, čiji su automobili mogli reproducirati Dolby Atmos audio zapise.

Dolby Atmos Sustavi za reprodukciju zvuka s podrškom za Dolby Atmos najnapredniji su trenutačno na tržištu i nude sasvim novo iskustvo slušanja glazbe, ali i sadržaja poput visoko produciranih audio knjiga ili podcasta. Umjesto oslanjanja na broj zvučnika i njihov fiksni razmještaj u prostoru, ova tehnologija omogućava producentima smještanje pojedinih zvučnih objekata (izvora zvuka) u trodimenzionalno zvučno polje oko slušatelja, na dinamičan način, znatno nadmašujući mogućnosti mono, stereo ili pak klasičnog surround zvuka. Dolby Atmos softverski se prilagođava svakom okruženju reprodukcije, bez obzira na broj zvučnika i njihov smještaj, a njegovi algoritmi zaduženi su za to da vjerno prenesu trodimenzionalnu zvučnu sliku kakva je zamišljena. To znači da fanovi mogu čuti glazbu s nenadmašnom jasnoćom koja odgovara originalnoj viziji umjetnika u studiju, što smo se na ovoj demonstraciji i sami uvjerili.

Nakon što smo na profesionalnom audio sustavu poslušali određene reprezentativne glazbene komade te čuli dojmove i umjetnika koji ih stvaraju (o čemu nam je osobno svjedočio Irac s bečkom adresom Dave McKendry), iz podzemnog smo studija prešli u sljedeće najbolje okruženje za to – automobile Maybacha i Mercedesa. U njima se trodimenzionalna slika Dolby Atmosa stvara oko svakog sjedala, iskustvo je potpuno upravljivo i dojam je da je reprodukcija najsličnija moguća onoj studijskoj. Za to je zaslužan Burmesterov surround audio sustav s podrškom za Dolby Atmos, koji, ovisno o modelu, može imati od 14 pa do 39 zvučnika (u Maybachu, primjerice).

Integriran u Burmester zvučne sustave, Dolby Atmos i u kabini automobila tako pruža isto "imerzivno" audio iskustvo koje daje glazbi više prostora, jasnoće i dubine, kakvo se može dobiti i na profesionalnim studijskim zvučnicima ili skupom kućnom sustavu, bez obzira gdje u kabini sjedili, stajali na parkiralištu ili vozili autocestom. Trenutačno je biblioteka glazbe producirane u skladu s Dolby Atmos standardom dostupna tek na servisima Amazon i Apple Music, ograničena na novija izdanja i pojedine remastere starijih albuma. No širi se, a uskoro će i na servisu Audible osvanuti niz audio knjiga u tom formatu (produciranih više poput naprednih radio drama s pozadinskim efektima koji su posebno dojmljivi u Dolby Atmosu).

Novo iskustvo dostupno svima

Mercedes-Benz uvodi Dolby Atmos u više od 700.000 vozila koja su već kod kupaca širom svijeta, putem bežičnog ažuriranja (OTA). Kupci mogu preuzeti MBUX Entertainment Update (2.4) putem pomoćnika za ažuriranje na zaslonu svog infotainment sustava MBUX ili putem aplikacije Mercedes me. Osim toga, Dolby Atmos dostupan je u gotovo svim novim modelima Mercedes-Benza, opremljenima drugom i trećom generacijom MBUX-a, putem već integriranih aplikacija streaming usluga Apple Music i Amazon Music.

Universal Music Group prvi je izdavač koji proaktivno potiče svoje umjetnike da proizvode glazbu u Dolby Atmosu. S novim audio standardom, najveća svjetska glazbena kuća im omogućava da procese odobravanja finalnih mikseva svojih pjesama temelje na tome kako oni zvuče upravo u Mercedes-Benzu. UMG je nedavno dodijelio novu oznaku "Approved in a Mercedes-Benz" kao "zlatni" standard za implementaciju Dolby Atmosa u vozila.

Popunjena gama plug-in hibrida

Mercedes-Benz trenutačno postavlja temelje za neto ugljično-neutralnu gamu 2039. godine. Tvrtka očekuje da će globalni udio električnih automobila i plug-in hibrida u prodaji novih automobila dosegnuti do 50% u drugoj polovici ovog desetljeća, a tempo te promjene bit će diktiran tržišnim uvjetima i potražnjom.

Njihovi su priključni hibridi već danas vrlo traženi, pa se tako trenutačno nudi preko 30 modela – od A-klase u klasičnoj hatchback izvedbi pa sve do produljene S-klase, SUV-a i najnovijeg modela CLE 300 e Coupé. U pravilu ti modeli nude preko 100 kilometara dosega isključivo na struju, a putem mreže punionica Mercedes me Charge mogu se puniti na 750 tisuća lokacija u Europi.

Mercedes-Benz jedini je proizvođač koji nudi plug-in hibridni "pravi" coupé visoke klase, (spomenuti CLE 300 e), ali i koji proizvodi dizelaše s plug-in hibridnim pogonskim sklopovima (primjerice, GLC 300 de).