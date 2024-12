Nokian za 2035. najavljuje pametne gume koje će se prilagođavati uvjetima na cesti

Finski proizvođač automobilskih guma Nokian Tyres objavio je na svojim stranicama zanimljivu najavu koja se tiče budućnosti tehnologija ugrađenih u gume. Pod kontinuiranim su razvojem, kažu, svi dijelovi postojećih guma, od gazne površine i šara na njima, materijala i komponenata same gume pa do unutarnje strukture. U razvoju tako stalno dolazi do napretka i inovacija, materijali postaju sve održivijima, a do 2030. godine u njihovoj će se proizvodnji koristiti do 50% recikliranih ili obnovljivih materijala.

Pametne gume u razvoju

Uz materijalnu znanost, u području guma napreduje i tehnologija tzv. "pametnih guma". Već su poznata rješenja u kojima gume svojim senzorima komuniciraju s vozilima i dojavljuju im ključne informacije o pritisku, omogućavajući lakšu kontrolu cijelih flota. No, u Nokianu rade i na dodatnim pametnim značajkama, među kojima se ističe mogućnost gume da se aktivno prilagođava uvjetima na cesti.

Guma bi to činila promjenom dubine šara, odnosno kapaciteta gazne površine. Riječ je o razvojnom projektu na kojem se već radi, a u finalnim bi proizvodima on mogao postati stvarnost kroz desetak godina. Do 2035. godine, dakle, Nokian bi mogao na tržište plasirati gumu koja mijenja svoj profil, produbljuje šare ili postaje glađa, sve ovisno o tome s kakvim se uvjetima na cesti mora izboriti, s ciljem ostvarivanja idealnog prianjanja u svim okolnostima. Nažalost, nisu objavili nikakve tehničke detalje o tom projektu, pa ne znamo kako to točno misle izvesti.

Osvrnuli su se i na gume bez zraka, koje su neki proizvođači već počeli testirati. No, prema njihovom mišljenju tu postoji još previše tehničkih izazova prije nego takvo rješenje postane korisno. Primjenu im prije svega vide u sporim vozilima, poput viličara ili bagera, dok će kod osobnih automobila gume, iako konstantno evoluiraju "i dalje nastaviti biti crne, okrugle i većinom punjene zrakom", kažu iz finske kompanije.