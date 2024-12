Suradnja Bremba i Michelina za efikasnije i "pametnije" kočenje

Brembo, poznati proizvođač kočionih sustava i Michelin, proizvođač automobilskih guma, potpisali su globalni ugovor o suradnji na razvoju inteligentnih sustava kočenja, s ciljem povećanja sigurnosti i udobnosti. Mogla bi to biti nova revolucija u kočenju, kažu partneri, pa najavljuju da će suradnja njihovih timova spojiti jedinstvene ekspertize koje posjeduju. Dvije tvrtke dijele strast za inovacijama, pa će spajajući svoja znanja pokušati odgovoriti na potrebe današnje i buduće automobilske industrije.

Četiri metra kraći zaustavni put

Brembo će suradnji doprinijeti svojim iskustvom u kočionim sustavima, modeliranju ponašanja vozila te umjetnoj inteligenciji, dok će Michelin u sve dodati svoja znanja u području modeliranja ponašanja guma i razvoja algoritama za te svrhe. Glavna inovacija, koju će suradnja izroditi, bit će integracija Michelinovih algoritama s Brembovim inteligentnim sustavima kočenja, što će omogućiti ranije neviđene performanse. Model koji razvijaju prikupljat će podatke o ponašanju guma u stvarnom vremenu, pa ih prosljeđivati sustavu kočenja, kako bi se on precizno prilagodio potrebama.

Simulacije vozila u kombinaciji s testovima u stvarnim uvjetima dovele su već sada do preciznijih reakcija kočionih sustava, bolje stabilnosti i manje gubitka prianjanja. Testiranja su tako zabilježila značajna poboljšanja u učinkovitosti kočenja. Nova inteligentna rješenja dovela su do smanjenja zaustavnog puta pri aktivaciji ABS sustava, smanjujući ga za do četiri metra bez obzira na uvjete na cesti. Impresivan je to rezultat, kažu iz dvaju kompanija, budući da je riječ o prosječno jednoj dužini automobila.

Sustav je dodatno osigurao brže reakcije kočnica uz smanjenje gubitka trakcije, što ima pozitivan utjecaj na sigurnost vožnje. Osim toga, poboljšano je i lateralno držanje vozila te eliminirano blokiranje kotača pri kočenju. Sve to rezultira sigurnijom, ali i udobnijom vožnjom.