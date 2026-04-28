Audi prestaje proizvoditi modele A1 i Q2

Audi ovoga mjeseca ukida proizvodnju modela A1 i Q2, svojih najjeftnijih automobila u ponudi. Prema dostupnim informacijama, zamijenit će ih nadolazeći A2 e-tron, kompaktni električni model koji stiže na jesen, a koji će koristiti MEB+ platformu, istu onu na kojoj se temelji ID.3 Neo.

Inače, Q2 je predstavljen 2016. godine i u Njemačkoj je startao s cijenom od oko 29.000 eura, što ga je činilo osjetno pristupačnijim od većeg Q3 modela. Tijekom gotovo desetljeća prodaje, ostvario je ukupno 887.231 prodanih primjeraka, iako je interes kupaca u posljednjim godinama oslabio.

S druge strane, A1 predstavljen je 2010. godine te je kroz dvije generacije prodan u čak 1.389.658 primjeraka. Najnovija verzija počinjala je od 22.950 eura, a nudila se u izvedbama Sportback i Allstreet. Kao i Q2, A1 je u početku bio hit, no interes kupaca s vremenom je opao.

Za kraj vrijedi istaknuti i jednu zanimljivost – iako Audi nikada nije ponudio ekstremnu RS verziju najmanjeg A1 modela, jedan od najluđih primjeraka dolazi upravo iz Hrvatske. Riječ je o projektu Jerka Jukića iz Sinja, koji je u model S1 ugradio 2.5 TFSI DAZA motor (poznat iz jačih RS modela), čime je ovaj mali hatchback podignut na više od 500 konjskih snaga. Automobil je čak isproban i na Nürburgringu, gdje ga je provozao poznati YouTuber Misha Charoudin.