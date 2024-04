Novi Bugatti Bolide: trkaće oružje s krajnjom brzinom od 500 km/h

Iako je pogonski sklop novog Bugatti monstruma sličan onom u klasičnim cestovnim Bugattijima, Bolide je ultra lagan i namijenjen isključivo trkaćoj stazi. Bit će proizveden u samo 40 primjeraka, po cijeni od oko 4 milijuna eura, i svi su već rezervirani, s prvim isporukama u nadolazećim mjesecima. Bolna je istina tržišta ovakvih automobila da brojni od njih nikada biti voženi za užitak na stazi (ili bilo gdje drugdje). Umjesto toga, stajat će u skladištima s kontroliranom temperaturom, čekajući na aukciju.

Dojmovi s testiranja

"Svi automobili su teški za vožnju do njihovih granica, ali čak i na granicama svojih sposobnosti, Bugatti Bolide ostaje iznimno lako voziti", rekao je testni vozač Bugattija Andy Wallace u priopćenju. "Kad imate automobil s toliko mogućnosti i toliko snage, malo ljudi bi povjerovalo da je to moguće. Čak sam i ja bio u stanju nevjerice nakon prvih vožnji Bolideom." Turbo W-16 stvara zadivljujućih 1.825 konjskih snaga i 1.850 Nm okretnog momenta u prototipnom obliku na 110-oktanskom trkaćem gorivu. U serijskoj proizvodnji, Bolide će vjerojatno nuditi 1.578 konjskih snaga i 1.600 Nm okretnog momenta.

Trkaći stroj

Ali nije samo divlja snaga ono što ga čini brzim - snaga je sadržana u ultra-laganoj šasiji od karbonskih vlakana, razvijenoj s talijanskim proizvođačem trkaćih automobila Dallara prema standardima postavljenim za Le Mans trkaće automobile. Komponente su napravljene od laganih legura titanija. Masa Bolidea stoga iznosi impresivno niskih 1.240 kg. Jedinstven položaj sjedala Bolidea - s vozačem naslonjenim prema stražnjem dijelu, petama lagano podignutim i putnikom uperenim prema nosu - inspiriran je "nekim od najekstremnijih trkaćih automobila na svijetu".

Vozač je čvrsto ukorijenjen, što je bitno u automobilu koji, uz dovoljno staze, može dosegnuti 500 kilometara na sat. Hrabri vlasnici koji Bolide planiraju Bolide dovesti do samih granica - možda na privatnim stazama poput Concours Cluba u Floridi - dobit će automobil koji je konstruiran da to guranje granica olakša vozaču.

Impresivna ubrzanja

Automobil "pokazuje sposobnost koja premašuje onu Formule 1", prema priopćenju Bugattija, dodajući da je najveća prepreka za Bolide pronalazak staze s dovoljno dugim ravnim dijelom za postizanje većih brzina. Ubrzanje od nule do 100 kilometara na sat traje 2,2 sekunde, a od nule do 200 samo 4,4. Dajte mu 33,62 sekunde i ići će od nule do 500 km/h i (zahvaljujući ogromnim i jedinstvenim Brembo trkaćim kočnicama od karbonskih vlakana) ponovno na nulu. Unutrašnjost izgleda spartanski, kako dolikuje trkaćem automobilu, ali Bugatti je rekao da će automobil imati klima uređaj, servo upravljanje i "ergonomski dizajnirana sjedala."

Nova era Bugattija

Bolide je najavljen tijekom Monterey Car Weeka 2021. godine, dok je Bugatti prolazio kroz ogromne promjene. Zajedničko poduzeće "Bugatti Rimac" najavljeno je iste godine, okončavajući postojanje francuskog branda kao jednostavne podružnice Volkswagen Grupe. Rimac ima kontrolni udio od 55%, a Porsche 45%.

Poznata motorizacija

Dugotrajni W-16, s četiri reda po četiri cilindra u obliku "W", datira iz 2005. godine i služio je modelima Veyron i Chiron. Sada kada je motor napokon došao do kraja svoj životnog vijeka, Bugatti je rekao da će nasljednik Chirona biti pokretan hibridnom konfiguracijom s novim V-16 motorom.

Novi automobil trebao bi biti predstavljen ovog lipnja, s proizvodnjom koja počinje 2026. ili 2027. godine i cijenom koja bi mogla premašiti 5 milijuna eura.

U stvaranju novog pogona veliku ulogu ima Rimac, koji nije samo proizvođač nekih od najbržih električnih vozila na svijetu, već je i konzultant za elektrifikaciju drugim proizvođačima automobila kao što su Porsche, Hyundai, Kia, Automobili Pininfarina, Koenigsegg i Aston Martin. Partnerstvo s BMW-om također je najavljeno prije svega nekoliko dana.

Osim Rimca, pomaže i Porsche

Bugatti ima pristup motorima Volkswagen Grupe, ali ta grupacija trenutno nema V-16 u ponudi. Visoka je vjerojatnost da Porsche pomaže u razvoju novog Bugattijevog motora. Iako je Rimac električni brand, njegov prvi potpuno baterijski Bugatti ne očekuje se prije 2030. godine, iako Rimac svakako može proizvesti električni Bugatti već sada, koristeći poznatu tehnologiju iz Nevere.