Bugatti W16 Mistral postavio svjetski brzinski rekord za automobile s otvorenim krovom

Bugatti je proširio popis rekorda koje su oborili njihovi automobili. Dosad su na njemu bila tri modela – Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition i Chiron Super Sport 300+, koji su obarali svjetske brzinske rekorde. Sada je automobil W16 Mistral World Record Car postigao novi svjetski brzinski rekord za vozila s otvorenim krovom, s brzinom od 453,91 km/h.

Rekord je oboren na testnom poligonu ATP Automotive Testing Papenburg GmbH u Njemačkoj, nastavljajući niz ranijih svjetskih rekorda u automobilizmu, uključujući 25 svjetskih rekorda koje je na istoj lokaciji prošle godine postavila Rimac Nevera.

Lov na rekordne brzine

Bugattijev lov na rekorde započeo je u lipnju 2010., kada je Veyron 16.4 Super Sport postigao brzinu od 431,07 km/h. Tri godine nakon Veyrona 16.4 Super Sport, model Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse dosegnuo je brzinu od 408,84 km/h sa spuštenim krovom. Godine 2019., s Chiron Super Sportom 300+, ponovno je oboren svjetski rekord za automobil sa zatvorenom kabinom, s postignutom brzinom od 490,48 km/h.

Ove godine Bugatti je ponovno pokušao nadmašiti prethodni rezultat s vozilom s otvorenim krovom. Projekt je kulminirao događanjem 9. studenog u Papenburgu, nakon mjeseci priprema i testiranja. Prisutni su, uključujući Matu Rimca, glavnog izvršnog direktora kompanije Bugatti Rimac, viši rukovodeći tim, projektni tim i tehničare, dočekali početak vožnje s izraženim emocijama, svjesni važnosti ovog trenutka.

Andy Wallace, Bugattijev službeni testni vozač i pobjednik utrke 24 sata Le Mansa, sjeo je za upravljač automobila W16 Mistral World Record Car i pripremio vozilo na stazi. Tvrtka SGS-TÜV Saar GmbH službeno je potvrdila novi svjetski brzinski rekord za automobil s otvorenim krovom, pri čemu je postignuta brzina od 453,91 km/h.

"Tijekom cijelog programa testiranja pa sve do ovoga trenutka, bilo je nevjerojatno svjedočiti stabilnosti automobila – imao sam osjećaj da želi ići brže", objasnio je Andy Wallace. "Što se tiče samog trenutka obaranja rekorda, želim naglasiti kako je to iskustvo bilo silno uzbudljivo; doživljaj sila u kabini s otvorenim krovom, zvuk motora W16 – sve to učinilo je ovo postignuće nevjerojatno emotivnim. Ovakav rekord pomiče granice automobilskih inovacija i zahtijeva golemu usredotočenost, predanost i timski rad. Riječ je o istinskom pokazatelju posvećenosti koju baš svi u Bugatti Rimcu imaju kada je riječ o stvaranju povijesti."

Nazočio je i kupac automobila

Po prvi puta, kupac Bugattija svjedočio je obaranju rekorda i sudjelovao u posebnom događaju organiziranom u tu čast. Taj kupac, vlasnik modela W16 Mistral World Record Car, želio je dopuniti svoju kolekciju automobilima Veyron 16.4 Super Sport, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition, i Chiron Super Sport 300+, stvarajući zbirku pod nazivom The Singh Collection u indijskom Punjabu.

Osim postignuća automobila World Record Car, postoji još jedna jedinstvena poveznica između modela W16 Mistral World Record Car i svakog od njegovih prethodnika. Jedinstveni W16 Mistral World Record Car, vrijedan 14 milijuna eura, ima prepoznatljive akcente na donjem dijelu karoserije i kotačima u narančastoj boji Jet Orange, čime je potvrđeno njegovo članstvo u neusporedivoj kolekciji automobila. Spomenuta boja nastala je iz izvorne, prepoznatljive nijanse automobila Veyron World Record Car i obilježila rekordere Chiron i W16 Mistral, u kombinaciji s čistom, crnom karbonskom vanjštinom. Taj izričaj nastavlja se i u unutrašnjosti automobila, uz narančaste detalje u kabini.

Komentirajući taj značajni trenutak u povijesti Bugatti branda i svijeta automobila, Mate Rimac, glavni izvršni direktor tvrtke Bugatti Rimac, istaknuo je: "Od svog osnutka 1909. godine Bugatti nastoji nadići pretpostavljene granice mogućeg u područjima luksuza, elegancije i performansi. Tijekom povijesti Bugatti branda World Record Car predstavljali su oličenje brzine i snage, te pomicali granice i iznova definirali ono za što su Bugattijeva vozila sposobna. A sada, zahvaljujući postignuću automobila W16 Mistral World Record Car, svjedočimo ne samo ponavljanju povijesti, već i stvaranju nove povijesti. Ponosni smo na cijeli naš tim koji je omogućio ovo postignuće koje karakteriziraju strast i težnja za savršenstvom. To je ono što definira Bugatti."