Prodaje se Trumpov Ferrari, očekuje se cijena viša od milijun dolara

Aukcijska kuća Rockstar Car Auction u ponudi ima Ferrari F430 F1 Coupe iz 2007. godine, u ikonskoj crvenoj Rosso Corsa boji, u izvrsnom stanju i s prijeđenih tek oko 15.000 kilometara. Takav bi rabljeni automobil sam po sebi koštao možda 200-tinjak tisuća dolara, no ovaj je poseban po svojoj povijesti. Njegov je vlasnik, naime, bio novi-stari američki predsjednik Donald Trump.

Make Ferrari Great Again

Iz aukcijske kuće odlučili su iskoristiti priliku i tempirati najavu svoje aukcije ovog jedinstvenog automobila nekoliko dana prije druge Trumpove inauguracije, navodeći kao glavnu prednost Ferrarija upravo činjenicu da ga je posjedovao 45. i 47. američki predsjednik. Tako na stranici aukcije uz detalje o automobilu, pedigre vežu uz bivšeg vlasnika, navodeći da je originalnu dokumentaciju potpisao on osobno, ime mu je na izvornom jamstvenom listu, a njegovi inicijali (DJT) ističu se i na prvoj tablici iz New Yorka. Pravi je to kolekcionarski san, kažu organizatori dražbe.

Ferrari F430 F1 Coupe svježe je servisiran, u vrhunskom mehaničkom stanju, sačuvan i konzerviran kao gotovo nov, a kao takav mogao bi postići cijenu tri do četiri puta višu od tržišne. Naime, povijest pokazuje da Trumpovi automobili, kao što je bio slučaj s modelom Lamborghini Diablo VT Roadster, otprilike tako prolaze na aukcijama – što pak znači da bi ovaj Ferrari mogao sljedećeg mjeseca biti prodan za više od milijun dolara.