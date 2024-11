To je moguće samo u SAD-u: Hitna srušila biciklista pa mu naplatila prijevoz do bolnice

Savršen spoj preciznosti i performansi.

Input Sensitivity at 1 kHz : MM, 5 mV in for 1.1 V output; MC, .9 mV in for 1.1 V output Input Impedance : MM, 47 k ?; MC, 100 ? Input overload: MM, 200 mV; MC, 36 mV RIAA accuracy: 0.25 dB, 20 Hz - 20 kHz S/N ratio: MM, 84 dB; MC, 58 dB