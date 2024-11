Unajmljenim Cybertruckom zaletio se u automobil kradljivca

Vrlo neobičan slučaj dogodio se prošloga tjedna u SAD-u, a javnost je za njega saznala putem društvenih mreža. Jedan je vlasnik Teslinog novog kamioneta Cybetruck, obojanoga u upečatljivo zelenu boju, svoje vozilo dao u najam putem kompanije za dijeljenje automobila Turo. Preko vikenda je njegov Cybertruck bio u rukama unajmljivača, koji je za to zadovoljstvo platio 800 dolara, ali je izazvao i oveći incident.

Osvetnik za volanom

Naime, vozeći se susjedstvom, uočio je osobu koja je s trijema jedne kuće ukrala dostavljeni paket. Pojava je to poznata kao "porch piracy", odnosno "trijemsko piratstvo", koju je prema nekim istraživanjima u prošloj godini iskusilo oko 40% Amerikanaca, kada je na taj način bilo ukradeno 115 milijuna paketa vrijednih oko 9 milijardi dolara. No, u ovom slučaju "trijemski pirat" nije očekivao da će ga presresti slučajni prolaznik i to s unajmljenim vozilom.

Kao što se vidi na snimci nadzorne kamere iz samog kamioneta, vozač nije puno razmišljao, već je odlučio uzeti pravdu u svoje ruke pa se s tuđim Cybertruckom zaletio u vozilo kojim je "pirat" pokušao pobjeći te ga izgurao s ceste ravno u drvo. Pritom je i Cybertruck pretrpio oveću štetu, o čemu je na Facebooku izvijestio njegov vlasnik. "Sada ćemo vidjeti koliko je dobro osiguranje Tura", kaže Stefen Phelps, koji će privremeno biti ostavljen s automobilom izvan funkcije, dok s osiguravateljem i iznajmljivačem ne sredi račune.