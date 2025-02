BMW odgađa početak proizvodnje električnih Minija u svojoj britanskoj tvornici

U pogon za sklapanje električnih automobila u Oxfordu uložili su već 600 milijuna funti i tamo od sljedeće godine planirali sklapati nove modele, no zbog slabe potražnje planovi su sada stavljeni na čekanje

Mini, nekada ponos britanske autoindustrije i kultna marka, koja je sada u vlasništvu BMW-a, na domaćem tržištu proizvodi tek klasične modele na fosilna goriva. Oni električni, poput novog modela Minija i Acemana, na tržište Velike Britanije i Europe stižu iz BMW-ovih tvornica u Kini. To su u Miniju naumili promijeniti, pa su posljednjih godina uložili čak 600 milijuna funti (preko 720 milijuna eura) u "elektrifikaciju" tvornice u Oxfordu, kako bi ona mogla od 2026. godine početi sklapati i nove električne automobile.

Električni modeli stižu iz Kine

Međutim, ti su planovi sada stavljeni na čekanje. Glavni je razlog za to slabija potražnja za električnim automobilima u Europi, ali i općeniti pad tržišta novih vozila. BMW će tako nastaviti električne modele Minija sklapati u Kini te ih uvoziti na britansko i europsko tržište. Na potonjem će kupci morati plaćati i dodatnu nedavno uvedenu carinu od 20,7%, no čini se da im se i to više isplati od nastavka ulaganja u britansku tvornicu.

"S obzirom na višestruke neizvjesnosti s kojima se suočava automobilska industrija, BMW Grupa trenutačno preispituje vrijeme za pokretanje proizvodnje baterijskih Minija u Oxfordu", poručili su putem glasnogovornika za britanski Auto Express. U Oxfordu će tako biti nastavljeno sklapanje Minija s trojim vratima i u kabriolet izvedbi, dok će električni Cooper hatchback i Aceman do daljnjega stizati iz Kine. Unatoč pauziranju planova, "tvornica Oxford je u srcu Minijeve proizvodnje te izvoza niza modela koji su traženi u Velikoj Britaniji i diljem svijeta", kažu iz grupacije, pa njezina budućnost nije upitna.

Električni MINI Cooper - britanska marka s kineskim pedigreom

Raniji plan, da se tamo do 2030. godine sklapaju samo baterijsko-električni modeli, mogao bi ipak pasti u vodu. Projekt modernizacije tvornice trebale su sa 60 milijuna funti podržati i britanske vlasti, no i taj je proces sada zaustavljen. Jedini elektrificirani Mini koji se sklapa u Europi je Countryman SUV, čija se proizvodnja odvija u BMW-ovoj tvornici u njemačkom Leipzigu.