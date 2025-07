Toyota od 2028. godine pokreće proizvodnju električnih vozila u Češkoj

Japanski proizvođač automobila Toyota Motor Corporation započet će s proizvodnjom električnih vozila u Europi, a početak tog se procesa očekuje najranije 2028. godine. Proizvodnja će se odvijati u njihovom pogonu u Češkoj, koji se trenutačno preuređuje u novo "mega čvorište" tvrtke, navodi japanski Nikkei. Planirani kapacitet je proizvodnja do 100.000 električnih vozila godišnje, što će ujedno biti prvi put da Toyota svoja električna vozila proizvodi lokalno, na europskom tlu.

Prilagodba tržištu

Taj je potez dio šire strategije prilagodbe strožim ekološkim propisima na kontinentu, gdje električna vozila već čine oko 15% prodaje novih automobila. Očekuje se da će prvi modeli koji će sići s proizvodne trake u Češkoj biti iz segmenta SUV-a, najtraženijih na našem kontinentu. Odluka je usklađena s Toyotinom najavom lansiranja niza novih električnih SUV-ova i crossovera na europsko tržište.

Do kraja ove godine, tvrtka planira predstaviti tri nova električna modela, uključujući ažurirani bZ4X, CH-R+ i Urban Cruiser, a do 2026. godine slijede još tri dodatna električna vozila pod markom Toyote. Uz to, njihov luksuzni brend Lexus planira predstaviti tri nova električna vozila tijekom sljedeće godine, počevši s ažuriranim SUV modelom RZ.

Nastavak ulaganja

Strateška odluka o pokretanju proizvodnje u EU slijedi nakon ulaganja od 17 milijuna eura koje je Toyota provela 2024. godine s ciljem nadogradnje pogona u Češkoj i jačanja svoje prisutnosti u Srednjoj Europi. Unatoč trenutnoj globalnoj stagnaciji potražnje za električnim vozilima, Toyota ipak pokazuje svoju dugoročnu viziju i priprema se za buduću masovnu prihvaćenost električnog pogona.

Unatoč snažnim prodajnim rezultatima u prvoj polovici 2025. godine, kada je Toyota u Europi prodala rekordnih 591.115 vozila i postala drugi najprodavaniji brend iza Volkswagena, tvrtka se suočava sa sve jačom konkurencijom. Prodaja električnih vozila marki Toyota i Lexus porasla je za 42% u prvoj polovici godine, no poseban izazov predstavljaju im kineski proizvođači. Marke kao što su BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor i Xpeng prošlog su mjeseca nadmašili prodaju Mercedes-Benza u Europi, a na razini godine bilježe veći tržišni udio od Forda. Pokretanje lokalne proizvodnje stoga je i Toyotin izravan odgovor na ta tržišna kretanja.