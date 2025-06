Toyota Aygo X dobiva hibridni pogon i nešto dinamičniji izgled

Prvi je to model u gradskom segmentu s hibridnim pogonom, diči se najnižim emisijama CO2 na tržištu, a bit će i najsnažniji Aygo dosad proizveden, s čak 114 KS iz 1,5-litrenog benzinca i elektromotora

Toyota je predstavila osvježenje u ponudi svojeg najmanjeg gradskog crossovera. Njihov Aygo X postaje prvi automobil u svojem segmentu s "pravim" hibridnim pogonskim sklopom. Naime, njegovi konkurenti inače imaju malene motore s unutarnjim izgaranjem, potpuno su električni ili pak ponekad dolaze s blagim hibridnim sustavom. Ovo će dakle biti prvi puni hibrid s vlastitim punjenjem za Toyotu Aygo X, ali i općenito za A-segment.

Pogon iz Yarisa

Novi pogonski sustav ovog modela "posuđen" je iz Yarisa i Yarisa Cross, a u ponudi će u potpunosti zamijeniti postojeći 1,0-litreni benzinski agregat, dajući malenom gradskom crossoveru 44 KS više – pa će ih tako zaslugom novog benzinskog motora zapremnine 1,5 litre i elektromotora imati čak 114 (85 kW). To će novom modelu omogućiti ubrzanje do 100 km/h za manje od 10 sekundi. Prema WLTP-u bit će ovo i automobil s najnižim emisijama CO 2 od svih modela na tržištu, ne uključujući plug-in hibride.

Kako bi se veći pogonski sklop smjestio u maleni Aygo X, njegov prednji prevjes morao je narasti za 76 mm, no međuosovinski razmak od 2.430 mm ostao je nepromijenjen. Baterije su smještene u dva reda ispod poda i stražnjih sjedala, dok je pomoćni akumulator premješten ispod podnice prtljažnika.

Osvježeni Aygo X Hybrid donosi i nešto stilskih promjena, primarno potaknuti produljenjem haube, pa mu je sada "lice" nešto agresivnije, s novim oblikom svjetala, žmigavcima premještenima u retrovizore te s novim opcijama boja i u dvobojnoj izvedbi. Kabinom dominiraju središnji zaslon, zaobljeni dizajn konzole te trokraki upravljač

Inženjeri su u novoj izvedbi osigurali i tišu kabinu, uvođenjem novih tehnika za smanjenje vanjske buke, izolacijama i pokrovima te debljim staklima, kako bi vožnja bila ugodnija. Dodani su i novi aktivni sustavi za pomoć vozaču, oni koji predviđaju sudare, paze na zadržavanje vozne trake, čitaju prometne znakove te tako proaktivno pomažu vozaču u vožnji na više načina.

Prvi puta će Aygo X dobiti i sportsku izvedbu, poznate oznake GR SPORT. U toj varijanti dolazi dvobojna karoserija u crnoj i posebnoj boji senfa, s još istaknutijom prednjom maskom te sportskim detaljima u kabini. Tu su i sportski naplaci od 18" (standardni su 17"), posebno podešeni ovjes i servo upravljač, bez kompromisa u udobnosti pri gradskoj vožnji.

Nova Toyota Aygo X u prodaju će stići na prva europska tržišta krajem ove godine, a nešto kasnije trebale bi biti poznate i cijene.