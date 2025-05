Nova Toyota RAV4 u Europu stiže samo kao obični ili plug-in hibrid

Otkrivena je šesta generacija popularnog SUV-a Toyota RAV4, jednog od najpopularnijih modela u D-segmentu, koji je u Europi od predstavljanja 1994. godine prodan u 2,5, a u svijetu u više od 15 milijuna primjeraka. Iz Toyote ističu da se nova generacija oslanja na prethodne svojom robusnošću i autentičnim duhom, ali uz značajna tehnološka i dizajnerska poboljšanja. Ona su zahvatila sve aspekte – od redizajnirane oznake modela, preko karoserije pa do pogonskih jedinica. RAV4 ipak je ostao u dimenzijama sličnima onima kod prethodne generacije, a dobio je i novi softverski paket Arene, kao prvi Toyotin model s tim sustavom.

Novi plug-in pogon

Novi je u tom smislu i plug-in hibridni pogon, koji omogućava do 100 kilometara dosega (prema WLTP-u) u vožnji isključivo na struju, što je već polako postao općeprihvaćeni standard i trebalo bi biti dovoljno prosječnom stanovniku Europe za svakodnevnu gradsku vožnju. Baterija je povećana za 30% (kapacitet joj je sada 22,7 kWh), omogućava brže punjenje i veću snagu, dok je njezin smještaj revidiran kako bi osigurao nisko težište vozilu te više prostora za putnike u kabini.

Punjenje se može obavljati snagom do 50 kW na istosmjernom punjaču, što će bateriju plug-in hibridnog RAV4 napuniti od 10% do 80% kapaciteta za oko pola sata u idealnim uvjetima. Na kućnom izmjeničnom punjaču snage 11 kW punjenje će trajati oko tri sata. Elektromotor smješten sprijeda nudi 150 kW snage, a u kombinaciji s pogonom na sve kotače može proizvesti do 304 KS pri vršnom opterećenju te novi RAV4 ubrzati s mjesta do 100 km/h za 5,8 sekundi. U slučaju izvedbe s prednjim pogonom maksimalna snaga pogona je 268 KS.

Pametni hibirid

Potpuno novi plug-in hibridni RAV4 pametno koristi svojih 100 km električnog dometa uz pomoć geo-fencinga, tehnologije koja automatski optimizira vožnju u električnom načinu. Kombiniranjem podataka o cestama i prometu u stvarnom vremenu iz navigacije u oblaku s uvidima u vozačeve uobičajene rute i stil vožnje, sustav može automatski prebacivati ​​između hibridnog i električnog načina rada kako bi optimizirao domet. Ako se odredište nalazi u reguliranoj zoni niske emisije ili zahtijeva putovanje kroz takve gradske zone, geo-fencing će osigurati dovoljno napunjenosti baterije za to, kako bi se tuda prošlo u potpunosti u električnom načinu rada.

Novi RAV4 dolazi i kao "obični" hibrid, koji se dopunjava tijekom vožnje. U tom slučaju model AWD-i s pogonom na sve kotače imat će 191 KS, dok će klasični s prednjim pogonom donijeti 183 KS.

GR SPORT Novi RAV4 u izvedbi GR SPORT donosi dinamičnije upravljanje i sportski karakter, kao što je to i običaj kod te podmarke. Ističu se širi trag kotača (+20 mm), ojačan stražnji ovjes, koji je također posebno podešen, kao i servo upravljač, što osigurava stabilniju i izravniju sportsku vožnju. Lagani 20-inčni crni aluminijski naplatci u GR SPORT dizajnu dodatno poboljšavaju aerodinamiku. Unutrašnjost uključuje sportska sjedala, aluminijske papučice i GR oznake. Sportski dojam upotpunjuju crni interijer s crvenim detaljima te istaknuta prednja maska s GR uzorkom.

Digitalije Arene

Novi RAV4 prvi je Toyotin model koji uvodi softversku platformu Arene, što za njih označava početak ere "vozila definiranih softverom", sve s ciljem povećanja sigurnosti i sprječavanja nesreća. Arene donosi najnoviji sustav Toyota T-Mate, uključujući novu generaciju Toyota Safety Sense sustava, koji brže i učinkovitije nudi niz sigurnosnih i pomoćnih funkcija.

Nove značajke uključuju Front Cross Traffic Alert, koji upozorava na vozila koja prelaze ispred na križanjima; Blind Spot Monitor koji upozorava na vozila u mrtvom kutu i na ona koja se brzo približavaju straga; Lane Change Assist koji pomaže pri sigurnom pretjecanju uz provjeru mrtvog kuta i automatsko upravljanje; Pre-Collision System za napredno prepoznavanje sudara sprijeda, bicikala, motocikala i sličnih prepreka, s automatskim kočenjem i zaustavljanjem nakon sudara; Advanced Park za parkiranje putem pametnog telefona dok se vozač nalazi izvan vozila te Panoramic View Monitor koji pruža 3D prikaz okoline vozila za lakše ručno parkiranje.

Pred vozačem nalazi se 12,3-ični zaslon s instrumentima kao središnje mjesto prikaza svih ključnih informacija iz sustava Arene – od navigacije, preko informacija o zonama niskih emisija pa do uobičajenih podatka o vožnji. U sredini kabine smješten je 12,9-inčni zaslon s intuitivnim sučeljem prilagođenim, kažu, europskim korisnicima. Nudi mogućnost personalizacije, stvaranja kratica za najčešće korištene funkcije, ali i ažuriranje preko Interneta kako bi dobivao nadogradnje.

Očekuje se da će nova Toyota RAV4 u Hrvatsku stići početkom sljedeće godine.