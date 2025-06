Audi Q3 osvježen hibridnim pogonima i digitalnim tehnologijama

Audi Q3 već više od desetljeća predstavlja uspješan model u segmentu premium kompaktnih vozila, a njegova treća generacija donosi poboljšanja u nekoliko ključnih područja. Vanjski dizajn vozila dobio je modernizaciju s novim funkcionalnostima, brojne digitalne funkcije pridonose korisničkom iskustvu te povećavaju sigurnost i komfor u vožnji, dok MicroLED tehnologija u digitalnim Matrix LED glavnim svjetlima omogućuje napredne funkcije osvjetljenja. Djelomično elektrificirani motor s blagom hibridnom tehnologijom, kao i plug-in hibrid s električnim dosegom do 120 kilometara, dodatne su prednosti nove generacija Audija Q3, predstavljene ovoga tjedna.

Detalji iz više klase

U usporedbi s prethodnikom, dizajn novog modela Audi Q3 još je dinamičniji. Široka prednja maska i sužena glavna svjetla integrirani su u aerodinamički koncept. Bočna horizontalna linija između glavnih i stražnjih svjetla vizualno dijeli vozilo na dva dijela. Stražnji dio krase opcijska digitalna OLED stražnja svjetla, nadopunjena kontinuiranom LED svjetlosnom trakom i osvijetljenim prstenovima. Ova razina tehnologije osvjetljenja u novom modelu Audi Q3 prvi je put dostupna u kompaktnom segmentu marke Audi.

U unutrašnjosti, novi elementi za upravljanje na kolu upravljača otvaraju više prostora u središnjoj konzoli, donoseći novo iskustvo korištenja. Tamo se po prvi put integriraju dvije nove ručice na stupu upravljača. Desna ručica služi za odabir brzine, a lijeva kao element za upravljanje funkcijama osvjetljenja i brisačima vjetrobranskog stakla. Veliko područje na instrumentnoj ploči, takozvani Softwrap, proteže se od vrata cijelom širinom instrumentne ploče. Panoramski zaslon s 11,9" instrumentnim i 12,8" multimedijskim dodirnim zaslonom čini takozvanu digitalnu pozornicu, čiji zakrivljeni dizajn stvara kokpit usmjeren na vozača.

Po prvi put u kompaktnom segmentu Audija, moguće je naručiti akustično staklo za prednje bočne prozore. Praktičnost modela Audi Q3 očituje se i u kapacitetu prtljažnika od 488 litara. Preklapanjem klupe stražnjih sjedala, taj se prostor u modelu Audi Q3 povećava na maksimalnih 1.386 litara. Serijski se klupa sjedala može pomicati uzdužno i moguće je prilagoditi kut sjedenja. Kapacitet vuče SUV vozila je do 2100 kilograma. Aerodinamika i ukupna akustika vozila značajno su poboljšani u usporedbi s prethodnikom. Uz koeficijent otpora zraka od 0,30, fokus je prvenstveno na akustičnom komforu.

Pogonske opcije

Osnovni model obitelji Audi Q3 je Audi Q3 SUV TFSI 110 kW – 4-cilindrični benzinski motor s mild-hybrid tehnologijom i serijskim 7-stupanjskim mjenjačem S tronic. Isporučuje snagu od 110 kW (150 KS). Istaknuto kod 1.5 TFSI motora je sustav cilindra na zahtjev (Cylinder on demand – COD). On privremeno deaktivira drugi i treći cilindar pri niskim i srednjim opterećenjima.

Najsnažniji motor s unutarnjim izgaranjem donosi Audi Q3 SUV TFSI quattro 195 kW s quattro pogonom. Pogon osigurava 2,0 litreni 4-cilindrični motor sa 7-stupanjskim S tronic mjenjačem. Motor isporučuje 195 kW (265 KS) i 400 Nm okretnog momenta na sva četiri kotača. Audi Q3 SUV TDI 110 kW posebno je prikladan za vožnje na dugim udaljenostima. Tvornički je serijski opremljen pogonom na prednje kotače i 7-stupanjskim S tronic mjenjačem. Snaga mu je 110 kW (150 KS) uz 360 Nm okretnog momenta.

Plug-in hibrid (PHEV) jednako je praktičan za vožnju na dugim udaljenostima, ali s električnom potporom. Snažniji je i učinkovitiji nego ikad. U kombinaciji s električnim motorom (85 kW i 330 Nm okretnog momenta), Audi Q3 SUV e-hybrid 200 kW nudi izlaznu snagu sustava od ukupno 200 kW (272 KS) i 400 Nm okretnog momenta sustava.

Ugrađena je visokonaponska baterija bruto kapaciteta od 25,7 kWh, a dostupan je neto kapacitet od 19,7 kWh. Baterija se sastoji od 96 prizmatičnih ćelija, pa kapacitet punjenja modula sada iznosi 73 amper sati umjesto dosadašnjih 37. Električni se doseg povećava do 120 kilometara prema ciklusu testiranja WLTP. Audi Q3 SUV e-hybrid 200 kW može se u idealnim uvjetima puniti istosmjernom strujom do 50 kW. Baterija ispražnjena do 10% može se ponovno napuniti do 80% za manje od pola sata.

Dodatne funkcije

Novo razvijen serijski ovjes nudi sportsku verziju i ovjes s amortizerima s dva ventila za optimalno uravnoteženo iskustvo vožnje. Za dodatnu sigurnost na cesti unutarnja kamera također prati vozača u potrazi za znakovima umora i nedostatka koncentracije. Asistent za parking kupcima omogućuje da Audi Q3 nauče pojedinačnim manevrima parkiranja, a nova potpora za vožnju unatrag pouzdano pomaže pri izlasku iz slijepe ulice.

Kada je riječ o potpori za vozača, Audi Q3 donosi sustav parkiranja plus s prikazom udaljenosti, regulaciju razmaka (uključujući ograničenje brzine) s pripremom za automatsku regulaciju razmaka (adaptive cruise control), upozorenje na napuštanje voznog traka uz potporu za hitne slučajeve, prepoznavanje prometnih znakova, upozorenje sustava za prepoznavanje pozornosti i umora s nadzorom vozača te aktivni sustav nadzora okoline (front assist) s potporom pri izbjegavanju prepreka i skretanju, prednju potporu za nadzor bočnog prometa i potporu pri kočenju (brake assist) u nuždi sprijeda.

Istaknute značajke za poboljšan komfor vožnje uključuju adaptive driving assistant plus koji podržava uzdužno i bočno navođenje i dopunjen je funkcijom potpore pri promjeni voznog traka. Sustav pomaže pri ubrzanju, kočenju, održavanju brzine, održavanju zadane udaljenosti i navođenju u voznom traku na dionicama putovanja pri brzinama do 210 km/h. Pri brzinama iznad 90 km/h na autocestama, sustav također podržava potporu pri promjeni voznog traka.

Prvi put potpora za hitne slučajeve (emergency assistant) sada može preuzeti kontrolu ako vozač više ne reagira. U tom slučaju, potpora za hitne slučajeve autonomno vozi Audi Q3 do zaustavnog traka i zaustavlja ga (samo u kombinaciji s paketom Tech pro).

Audi će novu generaciju proizvoditi u tvornicama u Győru u Mađarskoj i Ingolstadtu u Njemačkoj. Očekivani početak prodaje novog Q3 modela u Hrvatskoj je tijekom srpnja 2025. kada će biti poznate i cijene.