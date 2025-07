Predstavljena Kia EV5 – električni SUV s fokusom na prostranost i naprednu tehnologiju

Kia je predstavila novi model EV5, potpuno električni SUV srednje veličine u C-segmentu, koji se pridružuje rastućoj liniji električnih vozila te marke, nakon modela EV3, EV6 i EV9. Postavljen na platformu specijaliziranu za električna vozila E-GMP, koja se koristi unutar Hyundai Motor Groupa, EV5 dizajniran je kako bi odgovorio na potrebe modernih obitelji i korisnika s aktivnim životnim stilom, kombinirajući izražajan dizajn, svestranost i napredne performanse – poruka je iz korejske kompanije prilikom službene premijere.

Ovaj model planiraju ponuditi kao električnu alternativu vlastitom popularnom modelu Sportage te kupcima dati još jedan SUV koji bi mogao ugroziti dominaciju Teslinog Modela Y.

Dizajn i prostranost

Dizajniran unutar filozofije "Opposites United", EV5 donosi "robustan i samouvjeren" stav. S dužinom od 4.610 mm i međuosovinskim razmakom od 2.750 mm, nudi prostranost karakterističnu za taj segment. Prednjim dijelom dominira novi dizajn "digitalnog tigrovog lica" s trodimenzionalnim dnevnim svjetlima s motivom zvjezdanog neba, dok bočnu siluetu krase geometrijske linije i naglašeni blatobrani. Stražnji kraj zaokružuju široka vrata prtljažnika i vertikalno produžena svjetla.

Unutrašnjost je oblikovana kao minimalistički i fleksibilan prostor. Ističe se panoramski široki zaslon koji objedinjuje 12,3-inčnu instrumentnu ploču, 12,3-inčni zaslon infotainment sustava te 5-inčni panel za upravljanje klimatizacijom. Stražnja klupa preklapa se gotovo u potpunosti ravno, stvarajući neprekinuti prostor s prtljažnikom, što će omogućiti prijevoz većih predmeta. Praktičnost je dodatno naglašena trozonskom klimatizacijom i ergonomskim sjedalima s funkcijom masaže.

Performanse i sigurnost

Kia EV5 bit će dostupna s dvije opcije nikal-kobalt-mangan (NCM) baterija, kapaciteta 60,3 kWh i 81,4 kWh, koje omogućavaju doseg do 530 km (prema WLTP ciklusu). Sustav brzog istosmjernog punjenja omogućit će punjenje baterije od 10% do 80% za oko 30 minuta. Model nudi i Vehicle-to-Load (V2L) te buduću Vehicle-to-Grid (V2G) funkcionalnost, pretvarajući vozilo u mobilni izvor energije. Kapacitet vuče prikolice za europsko tržište iznosi do 1.200 kg.

EV5 dolazi i s regenerativnim kočenjem te novim vlastitim sustavom i-Pedal 3.0, koji vozačima omogućava precizno podešavanje razine regenerativnog kočenja te intuitivnu vožnju s jednom pedalom. Za Europu će u početku biti pripremljena izvedba samo s prednjim pogonom i jednim elektromotorom snage 160 kW (216 KS), dok će se za varijantu s dva motora i pogonom na sve kotače morati pričekati 2026. godina. Ta će opcija imati dva motora ukupne snage 230 kW (308 KS).

EV5 je projektiran s ciljem postizanja najviših ocjena na testovima sigurnosti poput Euro NCAP-a. Opremljen je ojačanom strukturom karoserije, ima sedam zračnih jastuka i najnoviji paket naprednih sustava za pomoć vozaču. On uključuje sustave poput Highway Driving Assist 2 za pomoć pri vožnji na autocesti, Remote Smart Parking Assist 2 za daljinsko parkiranje te sustave za izbjegavanje sudara u mrtvom uglu i pri vožnji unatrag.

"EV5 predstavlja značajan korak u Kijinoj transformaciji prema elektrificiranoj mobilnosti", izjavio je Ho Sung Song, predsjednik i izvršni direktor Kije, naglasivši kako je cilj učiniti vlasništvo električnih vozila praktičnijim i privlačnijim širem krugu vozača. Globalno lansiranje započet će u Koreji i Europi u drugoj polovici 2025. godine.