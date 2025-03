Toyota u Europu donosi tri nova eSUV-a: Mali Urban Cruiser, srednji C-HR+ te veliki bZ4X

Najtraženiji oblik automobila u Europi i dalje je SUV, a Toyota će ove godine proširiti svoju ponudu električnih modela u B, C i D segmentu s upravo najavljenim atraktivnim modelima

Toyotina strategija širenja dostupnosti potpuno električnih modela u Europi, u kojima su dosad kaskali za konkurencijom, ima za cilj do 2035. godine potpuno elektrificirati ponudu tog japanskog proizvođača. Jedan od ključnih koraka je lansiranje baterijsko-električnih modela u najpopularnije segmente našeg kontinenta, one koji sadržavaju kompaktne, srednje i velike SUV-ove. Toyota stoga najavljuje širenje ponude već do kraja ove godine, kad će europski kupci dobiti na raspolaganje tri njihova električna SUV-a modernog dizajna, prepoznatljivog izgleda, ali i donekle zbunjujuće nomenklature.

Upravo su, naime, najavljena tri modela sa 100% električnim pogonima. U B segment smjestit će se potpuno novi Urban Cruiser, u C segmentu će biti prisutan novi C-HR+, a za D segment će biti obnovljen već poznati "strujić" bZ4x. Sve njih odlikovat će Toyotina kvaliteta, trajnost i pouzdanost, poruka je odaslana na predstavljanju, što će biti dokazano i 10-godišnjim jamstvom na bateriju koje pokriva do milijun prijeđenih kilometara.

Urban Cruiser

Potpuno novi kompaktni SUV, razvijen iz koncepta Urban SUV predstavljenog 2023. godine, ističe se u svojoj klasi prije svega stilom i dizajnom. Dok njegove kompaktne vanjske dimenzije daju okretnost potrebnu u gradskoj vožnji, kabina povećava prostor za putnike s rješenjima poput klizno podesive stražnje klupe. Kupci će na izbor imati dvije opcije baterija (49 ili 61 kWh bruto kapaciteta, ciljanog dometa 300-400 km), obje zasnovane na LFP tehnologiji, a bit će tu i izbor između prednjeg ili pogona na sve kotače.

Očekivano, ovaj će novi model donijeti i modernu unutrašnjost, dva velika zaslona (instrumentni od 10,25" te infotainment od 10,1"), tehnologije aktivne sigurnosti i pomoći vozaču, podršku za Apple CarPlay i Android Auto, dok će se u dodatnoj opremi nuditi kamera u 360°, JBL-ov audio sustav i panoramski krov. U prodaji se očekuje ove jeseni.

C-HR+

Iako nosi naziv C-HR, ovaj model "plus" nije samo povećana ili unaprijeđena verzija poznatog klasičnog ili hibridnog modela C-HR. Naprotiv, bit će to sasvim novi model, nastao na temelju koncepta Compact SUV iz 2022. godine. Stilom će donekle podsjećati na poznatog imenjaka, no uz "odrasliji i sofisticiraniji" dizajn. Tako će C-HR+ biti čak 160 mm duži od "običnog" C-HR-a, uz 110 mm veći međuosovinski razmak.

Tehnologiju električnog pogona dijelit će s novim modelom bZ4X, uključujući opciju dva različita kapaciteta baterije (57,7 ili 77 kWh bruto kapaciteta) te pogonske sklopove s izlaznom snagom između 167 i 343 KS. Očekivani domet top modela s jednim punjenjem bit će do 600 kilometara, a i kod ovog će modela biti dostupna izvedba s 4x4 pogonom. Na tržišta Europe počet će stizati krajem godine.

bZ4x

Oduvijek kriptično nazvani veliki električni Toyotin SUV zadržat će taj naziv, ali će ove godine dobiti vizualno i tehničko osvježenje. Novi model ponudit će kupcima izbor između dva litij-ionska paketa baterija različitih kapaciteta (57,7 i 73,1 kWh bruto kapaciteta, s predgrijavanjem) i nove već spomenute jače elektromotore, snage do 343 DIN KS. Veći kapacitet baterije moći će se kombinirati s pogonom na sve kotače, a u tom će slučaju udvostručena biti i nosivost kod vuče prikolice, koja će narasti na 1.500 kg.

Redizajnirana će biti kako vanjština tako i unutrašnjost, s nešto elegantnijim linijama i poboljšanom aerodinamikom, dok će u kabini biti postavljen veliki središnji zaslon od 14" kao dio standardne opreme. Porađeno je i na udobnosti putnika te izolaciji od buke. Osvježeni bZ4x u prodaju će stići nedugo nakon ljeta ove godine.