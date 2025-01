Električni Renault 5 je novi Car of the Year 2025.

Nakon što je do danas titulu Europskog automobila godine ponosno nosio Renaultov model Scenic, sada je trofej prebačen na manji i moderniji model Renault 5. Doduše, dio zasluga ide i sportskoj inačici Alpine A290, a koji su se zajedno predstavljali. Dok je dugi niz godina običaj bio proglašavati pobjednika Car of the Year priznanja uoči samog početka salona automobila u Ženevi, s obzirom na njegovo ukidanje, proglašenje se odvija tijekom Brussels International Motor Showa.

O pobjedniku, ali i ostalim priznanjima i poretku odlučivao je žiri sačinjen od 60 specijaliziranih novinara koji djeluju na 23 najznačajnija tržištima Europe. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje već 62 godine, a tek je drugi puta da priznanje ostaje unutar istog brenda. Naime, tijekom 1995. titulu je nosio Fiat Punto, a da bi godinu kasnije ona bila dodijeljena modelu Bravo.

Na kraju je Renault 5 osvojio 353 boda, drugoplasirana Kia EV3 je osvojila 291 bod, a Citroën ë-C3/C3 215 bodova. Pore tri vodeća modela, u finalu su se našli još i Dacia Duster koja je uz 172 boda osvojila četvrtu poziciju, a svega 4 boda manje imao je Hyundaijev model Inster. Šesto je mjesto pripalo modelu Cupra Terramar uz 165 bodova, dok je na posljednjem mjestu Alfa Romeo Junior uz 136 bodova. Zanimljivost ovogodišnjeg finala je što ako nije riječ o potpuno električnom modelu, postoji električna verzija.