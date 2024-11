Odabrano sedam finalista koji se bore za prestižnu titulu

Kako to i većinom bude u ovo doba godine, proglašavaju se finalisti prestižnog izbora za Automobil godine. Tako je objavljena lista sedam modela, a među kojima će se početkom iduće godine proglasiti pobjednik koji će idućih godinu dana nositi titulu Car of the Year 2025. Nakon što je žiri od 60 specijaliziranih novinara iz 23 europske zemlje odabrao 42 modela koji su se našli u izboru za titulu, napravljena su brojna sučeljavanja i testovi kako bi se došlo do liste onih koji zaslužuju biti među najboljima.

Sada žiri ima osam tjedana da podrobnije prouči sedam finalista te se odluči koliko će kojem od njih dodijeliti bodova. Abecednim redom to su Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 i Renault 5/ Alpine A290. Nasljednik prošlogodišnjeg pobjednika, Renaultovog Scenica E-Tech electric, bit će proglašen 10. siječnja 2025. na Salonu automobila u Bruxellesu. Svakom članu žirija na raspolaganju je 25 bodova a od kojih može najviše 10 dati jednom modelu, a glasove mora dodijeliti za najmanje pet finalista.

Prošle godine titulu je odnio Renault Scenic, a koji je po glasovima bio uspješniji od šest preostalih finalista - BMW serija 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Toyota C-HR i Volvo EX30. Renaultov predstavnik osvojio je 329 bodova, ispred BMW-ove serije 5 s 308, odnosno Peugeot 3008 sa 197 bodova.