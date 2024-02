Renault Scenic E-Tech Electric je ponio prestižnu titulu Europskog automobila 2024. godine

Stručni žiri među sedam finalista jutros je, prvog dana Salona automobila u Ženevi, proglasio pobjednika izbora The Car of the Year

Već niz godina tijekom prvog dana Salona automobila u Ženevi specijalizirani novinari imaju svoju ceremoniju proglašenja pobjednika izbora The Car of the Year. Nakon četiri godina neodržavanja zbog pandemije koronavirusa, a nakon toga i financijskih problema, jutros je u prostorima Palexpoa započeo Salon automobila u Ženevi. Prvi dan namijenjen je predstavnicima medija, a oni najcjenjeniji iz Europe dio su žirija koji brine o izboru The Car of the Year

Tako su danas otkriveni glasovi 59 specijaliziranih novinara iz 22 zemlje, a kad su se prebrojili, dobiven je pobjednik. Tako će narednih godina dana titulu Europskog automobila godine ponosno nositi Renault Scenic E-Tech Electric. On je uz 329 glasova pobijedio ispred BMW-a serije 5 koji je dobio 308 glasova. Treća je pozicija pripala modelu Peugeot E-3008/3008 kojem je žiri dodijelio 197 glasova.

Renault Scenic, odnosno tada Renault Megane Scenic titulu The Car of the Year nosio je i davne 1997. godine. Bio je to začetnik kompaktnih jednovolumena koji su od tada započeli veliku ekspanziju. U 61 izboru za Europski automobil godine, ovo je sedmi puta da je nosi Renaultov model. Do sada su titulu nosili Renault 16 (1966.), Renault 9 (1982.), Clio (1991.), Megane Scenic (1997.), Megane (2003.), and Clio (2006.).

Podsjetimo. Krajem protekle godine specijalizirani novinari sastavili su listu 28 kandidata, a među kojima su nakon prvog kruga glasanja odabrali sedam finalista. To su pored prva tri bili još Kia EV9 (190 glasova), Volvo EX30 (168 glasova), BYD Seal (131 glas) te Toyota C-HR (127 glasova). Do danas, posljednjih godinu dana, ovu je prestižnu titulu nosio Jeepov električni SUV model Avenger.