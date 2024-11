Otkaze u Njemačkoj najavio i proizvođač autodijelova Bosch

Njemačka autoindustrija je u popriličnoj krizi, što se očituje kroz niz najava o otpuštanjima kod proizvođača automobila, ali pomalo i njihovih partnera. Slaba potražnja za novim automobilima dovela je do lančane reakcije i prelijevanja problema s autokompanija na dobavljače komponenata i dijelova, pa je tako stigla i do Boscha, jednog od najvećih dobavljača dijelova u autoindustriji.

Postupno otpuštanje

Oni su najavili da će u svojoj automobilskoj diviziji u narednih nekoliko godina smanjiti broj zaposlenih za oko 5.500, što je dodani signal da u Njemačkoj industriji trenutačno "ne cvjeta cvijeće". Kao razloge za takvu odluku naveli su stagnaciju globalne prodaje automobila, prevelike proizvodne kapacitete u usporedbi s očekivanom prodajom te sporiju od očekivane tranziciju na električne pogone i softverski definirana vozila.

Do kraja 2027. godine Bosch će otpustiti prvih 3.500 ljudi iz svojih pogona, primarno u odjelima koji se bave naprednim sustavima pomoći vozačima i tehnologijama autonomne vožnje. Polovina od tih otkaza dogodit će se na domaćem im, njemačkom, tržištu. Povrh toga, iz tvornice u Hildesheimu 600 ljudi bit će otpušteno do kraja 2026., a ukupno će tamo broj zaposlenih biti smanjen za 750 do 2032. godine. U pogonu u Schwaebisch Gmundu između 2027. i 2032. Bosch će ukinuti dodatnih 1.300 radnih mjesta.

Budući da su najavljeni vremenski okviri za smanjenje broja radnika prilično dugi, svi su navedeni brojevi podložni promjenama. Na snazi i dalje ostaje ranije dogovoreni pakt o neotpuštanju ljudi u Njemačkoj do 2027. godine, no nakon toga – sudbina svima postaje značajno neizvjesnija. Bosch u svojoj autodiviziji trenutačno zapošljava oko 230.000 radnika diljem svijeta.