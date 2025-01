Tesli prijeti pad profitabilnosti zbog najave ukidanja državnih poticaja u SAD-u

Za koja vozila se ostvarivanje prava na savezni porezni kredit

Za ostvarivanje prava na savezni američki porezni kredit, vozila moraju ispunjavati određene uvjete. Kapacitet baterije mora iznositi najmanje 7 kilovatsati, a bruto masa vozila ne smije prelaziti 6.350 kilograma. Proizvođač mora biti kvalificirana tvrtka, a završna montaža se mora odvijati u Sjevernoj Americi. Od 18. travnja 2023. godine, vozila također moraju zadovoljavati zahtjeve vezane uz kritične minerale i komponente baterija.

Poticaji su dostupni i za rabljena električna vozila. Na saveznoj razini moguće je ostvariti porezni kredit do 4.000 dolara za kupnju rabljenog električnog vozila. Kalifornija dodatno nudi povrat do 5.000 dolara za kupnju ili najam rabljenog električnog vozila.

Tko može dobiti poticaje?

Pravo na savezni porezni kredit ovisi i o prihodima kupaca. Za parove koji podnose zajedničku poreznu prijavu ili nadživjele supružnike, modificirani bruto dohodak ne smije prelaziti 300.000 dolara. Za glave kućanstava granica iznosi 225.000 dolara, dok za sve ostale porezne obveznike limit iznosi 150.000 dolara.

Tko sve daje poticaje?

Uz savezne poticaje, mnoge savezne države i lokalne samouprave nude dodatne programe podrške. Kalifornija nudi povrat do 5.000 dolara za kupnju ili najam prihvatljivih električnih vozila, uz dodatne poticaje za kućanstva s niskim prihodima. New York kroz program Drive Clean Rebate omogućuje popust do 2.000 dolara pri kupnji ili najmu više od 60 modela novih električnih vozila. Brojne komunalne tvrtke nude posebne tarife za električna vozila te povrate ili popuste za kućne punjače.