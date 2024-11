U Lici uhićeno 16 osoba zbog primanja mita na tehničkim pregledima

Puštanje tehnički neispravnih vozila na tehničkom pregledu uz primanje mita dovelo je do akcije USKOK-a u Ličko-senjskoj županiji, pa je uhićen niz osoba pod sumnjom na koruptivna djela

Nije baš često da se Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) bavi kriminalom u području automobilizma, no doživjeli smo i to. Ovoga utorka u Ličko-senjskoj županiji došlo je do niza uhićenja osoba koje su, prema prvim neslužbenim informacijama, primale mito kako bi puštale tehnički neispravna vozila na tehničkim pregledima.

Neslužbene informacije

"Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje po nalogu USKOK-a provodi Policijska uprava ličko-senjska. Navedene radnje provode se na području Ličko-senjske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela", navodi se na stranicama USKOK-a, bez ulaženja u detalje.

Međutim, prema neslužbenim informacijama nekih domaćih medija, uhićenja se provode zbog primanja mita u stanicama za tehnički pregled, jer su određeni djelatnici primali novac da bi "progledali kroz prste" vlasnicima automobila i omogućili im prolazak na tehničkom pregledu. Ta praksa nešto je o čemu se u kuloarima oduvijek govori, posljednjih godina u stanicama za tehnički pregled instalirane su i kamere koje imaju za cilj spriječiti prolazak tehnički neispravnih vozila – no, one ustrajne u koruptivnim namjerama to očito nije spriječilo.