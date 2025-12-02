Kamion Djeda Mraza stiže u najveći broj gradova dosad!

Jutros je Kamion Djeda Mraza krenuo na veliku božićnu turneju. Jedna od najprepoznatljivijih blagdanskih atrakcija vratila se na hrvatske ceste. Dosad najopsežniju turneju do 20. prosinca 2025. godine donosi čaroliju, smijeh i toplinu u čak 16 hrvatskih gradova. Djeca i njihove obitelji moći će uživati u 30 besplatnih predstava namijenjenih najmlađima, na velikoj pokretnoj pozornici koja se ove godine predstavlja u osvježenom blagdanskom ruhu.

Ove godine mališane očekuje potpuno nova, interaktivna predstava 'Tajna nestalih darova', koja ih vodi u razigrani svijet radionice Djeda Mraza. Kroz glazbu, humor i simpatične likove, djeca će pratiti potragu za izgubljenim poklonima te na zabavan i topao način otkrivati vrijednosti zajedništva, povjerenja i međusobnog pomaganja.

Cjelokupnu organizaciju turneje i sigurnu provedbu projekta predvodi Poslovna grupa Auto Hrvatska. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu Auto Hrvatske, kao vodeće tvrtke na tržištu prodaje i održavanja osobnih i gospodarskih vozila, turneja je organizirana s posebnim naglaskom na sigurnost i poticanje pozitivnih navika u prometu među najmlađima. Projekt podržavaju partneri Kraš, Podravka, Kaufland, Zagrebačka banka i Centar za vozila Hrvatske, koji su za najmlađe posjetitelje osigurali i mala prigodna iznenađenja, dok je bravo! KIDS medijski pokrovitelj turneje.

Vesela turneja Kamiona Djeda Mraza krenula je danas posjetom te darivanjem mališana iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci, a gdje je se u 16 sati održava predstava. Odmah nakon toga kamion se seli u Osijek, a koji se može posjetiti od 19 sati na adresi Trg Jug 2. Nakon toga u petak je u Vukovaru (5.12.), a nakon čega putuje u Delnice gdje je u ponedjeljak (8.12.). Slijede Rijeka (9.12.), Pazin (10.12.) i Pula (11.12.). Već dan kasnije, u petak (12.12.) Kamion Djeda Mraza je u Karlovcu, a nakon čega će posjetiti djecu iz SOS Dječjeg sela Lekenik (14.12.). Nakon toga slijede još u ponedjeljak (15.12.) Gospić, pa u utorak Zadar (16.12.), u srijedu Šibenik (17.12.), da bi u četvrtak stigao do splitske rive (18.12.). Prestaju još Sveta Nedelja u petak (15.12.), te turneja završava u subotu u MAN Centru u Hrvatskom Leskovcu u subotu, (20.12.).

Kamion Djeda Mraza je tijekom godina prerastao u prepoznatljiv simbol adventske sezone te mjesto susreta brojnih mališana, roditelja i posjetitelja. Svako novo izdanje projekta donosi toplu atmosferu, posebne trenutke i još veći interes posjetitelja koji čine ovu turneju jednim od najveselijih događanja u prosincu. Blagdanski MAN TGX s poluprikolicom Kässbohrer ponovno se pretvara u mobilnu pozornicu na kojoj će oživjeti blagdanska bajka, dok će za sigurnu i pouzdanu pratnju na svim postajama i ove godine biti zaduženo prateće vozilo Forthing T5 EVO.